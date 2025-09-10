Keylor Navas y otros seleccionados de Costa Rica vuelven a pronunciarse horas después del gran enojo

En la Selección de Costa Rica tienen la fe de que podrán enderezar el rumbo en la eliminatoria mundialista.

Keylor Navas tenía algo más por decir después del insospechado y abrumador empate entre la Selección de Costa Rica y Haití en el Estadio Nacional (3-3).

Enojado y con un semblante de frustración como pocas veces se le había visto, el Halcón no solo les dio una reprimenda a varios de sus compañeros —principalmente a Ariel Lassiter―, sino que fue enfático en que no pueden estar regalando goles.

Unas horas después, Keylor Navas escribió un mensaje en su cuenta de Instagram, con la cabeza más en frío, pero siempre con el corazón caliente, y con la firme esperanza de enderezar el rumbo en un camino mundialista que está siendo más complicado de la cuenta.

“Estamos en una situación complicada y lo que toca ahora es afrontarla. Pero no con palabras. Es momento de trabajar más que nunca y confiar para dar la vuelta a esto. El sueño sigue intacto y yo confío en que lo vamos a conseguir. Vamos a darlo todo hasta el último minuto por Costa Rica”, apuntó Keylor Navas en su Instagram.

La Selección de Costa Rica tiene dos puntos de seis posibles en la ronda final de la eliminatoria rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 20256. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Otro seleccionado que también se pronunció en redes sociales fue Kenneth Vargas, quien trató de aprovechar al máximo su titularidad contra la Tricolor y no guardarse nada, aportando gol y asistencia.

“Simplemente dándole gracias a Dios por las oportunidades que me da. No queda más que ser autocríticos y levantar la cabeza. Gracias a la afición que se hizo presente en el estadio”, reseñó Kenneth Vargas.

Mientras que Francisco Calvo, quien tuvo que observar el juego desde el palco del Estadio Nacional después de que la FIFA alertó a la Federación Costarricense de Fútbol que él estaba inhabilitado por acumulación de tarjetas amarillas, también dio un mensaje a través de sus redes sociales.

“Hoy reconocemos que no todo lo hicimos bien, cometimos errores, fallamos en algunos intentos y tenemos muchas cosas por mejorar. Pero también entendemos que la autocrítica es el primer paso para crecer.

”Cada tropiezo nos enseña, cada caída nos da más razones para levantarnos. Yo decido trabajar más y confiar que lograremos el objetivo como grupo", apuntó Francisco Calvo.

