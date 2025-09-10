La furia de Keylor Navas: vea las fotografías del Halcón regañando compañeros de la Selección de Costa Rica

Keylor Navas terminó muy molesto luego del 3-3 entre la Selección de Costa Rica y Haití.

Un jugador como Keylor Navas no podía quedar indiferente luego del desastre de la Selección de Costa Rica ante Haití, con un empate en casa 3-3 luego de ir ganando 2-0.

El Halcón reaccionó muy molesto tras el pitazo final, especialmente después de un tiro libre al minuto 90+7 que Ariel Lassiter desperdició de manera increíble con una jugada que el entrenador Miguel “Piojo” Herrera no había ordenado.

Navas regresó a la Selección Nacional después de anunciar su retiro el año anterior, y su meta es obviamente acudir a un nuevo Mundial en el 2026.

El arquero ostentó la banda de capitán, lo cual tiene todo el sentido dada su experiencia y trayectoria. Y también tiene sentido que haya explotado con miradas, gestos y palabras hacia sus compañeros luego de que se completó el naufragio con un empate que colabora poco con la causa.

Previamente, también se vio a Keylor contrariado por el penal que abrió la puerta para la remontada haitiana.

Incluso, el tres veces campeón de la Champions acudió a la zona flash de entrevistas después del encuentro, lo cual es no es habitual, pues sus comparecencias en la prensa son muy esporádicas.

“Tratamos de dar lo mejor, pero no nos pueden empatar un partido que estamos ganando 2-0. Eso no nos puede pasar y no podemos tapar el sol con un dedo, pese a que hacemos lo necesario para que se nos den los resultados”, dijo Keylor con evidente molestia tras el encuentro.

“Estamos descontentos, los demás equipos están más cerca del mundial que nosotros y eso no puede pasar. Estamos tristes, somos conscientes y queremos mejorar”, añadió el guardameta.

Observe la secuencia de fotografías donde se aprecia a Keylor furioso al final del partido.

Keylor Navas y Josimar Alcócer sentían la misma desazón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Keylor Navas habló claro y tendido. Su mayor regaño fue para Ariel Lassiter, quien lo observa mientras le habla a Andy Rojas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Keylor Navas no pudo hacer nada para evitar los goles de Haití. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las caras largas imperaron con el empate 3-3 entre la Selección de Costa Rica y Haití. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hoy el Mundial no se ve claro para la Selección de Costa Rica y Keylor Navas lo sabe. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La cara de Keylor Navas habla por sí misma. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)