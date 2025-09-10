Rolando Fonseca dispara contra todos en la Selección de Costa Rica y la Fedefútbol: ‘¿Qué tenemos que hacer con ustedes, pendejos?’

Rolando Fonseca lanzó un durísimo mensaje a los jugadores de la Selección de Costa Rica.

Rolando Fonseca abrió micrófonos y empezó a disparar contra todos en la Selección de Costa Rica y en la Federación Costarricense de Fútbol.

Él se desahogó por completo tanto en el programa El Estadio de TDMás, como en la edición matutina de Telenoticias y hasta en Teletica Radio.

Rolando Fonseca tenía muchas cosas por decir y no se guardó absolutamente nada. El empate 3-3 entre la Selección de Costa Rica y Haití en el Estadio Nacional no logra digerirlo, como le pasa a la gran mayoría de ticos que esperaban otra cosa por completo.

“¿Qué tenemos que hacer con ustedes, pendejos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos, que estarles gritando y concentrando? Es que ya esto va a algo más, ya esto va a algo más...

”Entonces, yo creo que Osael, yo creo que el Comité Ejecutivo y yo creo que Jafet escucha estas declaraciones y usted dice: ‘Es que estos no son futbolistas profesionales’”, argumentó Rolando Fonseca, molesto porque cree que los jugadores no asumen responsabilidades con la eliminatoria cuesta arriba.

Las tomas televisivas mostraban a Osael Maroto conversando con Ignacio Hierro, Gustavo Araya y Joseph Joseph cerca de la pista de atletismo del Estadio Nacional. Y esas imágenes lo llevaron a decir algo más.

“Solo con la molestia que hizo el aficionado de ir a mojarse, de pagar una entrada y ese grupito es el primero que tiene que agarrarse de la mano, y los invito a que se vayan, junto con el Comité Ejecutivo, porque ese grupito tiene culpa”, afirmó el exgoleador.

La afición le dio el beneficio de la duda a la Selección de Costa Rica y salió con molestia total. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Porque los señala como los responsables de contratar a Miguel “Piojo” Herrera, luego de que se marchó Gustavo Alfaro para emprender el reto con Paraguay, una selección que ya está clasificada para el próximo Mundial.

“Trajeron a un hombre que no conoce el medio, que no conoce la eliminatoria, que le ha quedado grande leer, tener interpretación del fútbol y en lo último en la conferencia, lo que dijo, que todavía me llama más la atención, dijo algo, que esta Selección es trabajada. ¿Cuándo usted ha visto a Joseph (Mora) tirando tiros libros y tiros de esquina?”, cuestionó el exfutbolista.

En el programa de radio, Rolando Fonseca dijo que lo llamaron para que le bajara el tono a sus manifestaciones sobre la Selección de Costa Rica.

“No le puedo bajar el tono, porque los primeros irresponsables son ellos, porque permiten que usted como jefe permita esas cosas. Usted no puede permitir que nosotros dejemos de venir acá, a usted le van a llamar la atención como jefe, pero si la cabeza y usted nos lo permite, hacemos lo que queramos y no es permitido”, citó.

También lamentó que Santiago van der Putten se lesionara y que no pudiera jugar, porque le ve algo distinto.

“Si hubiéramos tenido a Van der Putten dentro de la cancha, el carajillo lee algo diferente, porque es un líder, es un niño que tiene liderazgo por sí solo. Van der Putten dice: ‘Aquí yo tengo que partir a alguien, si este man me la pinta, vengo y lo parto, le hago algo. Me le sumo a Orlando Galo para meter más en el mediocampo’. Eso es de un jugador", aseguró.

Rolando Fonseca también cuestionó que las redes sociales deberían pasar a un segundo plano. Recordó que en sus tiempos no había Instagram, y que lo que le tocaba era irse a discotecas y esconderse, pero ganaba.

“¿Y cuándo salía? Cuando ganaba. Cuando usted pierde, no salga, cuando a usted le andan las cosas mal, no salga. No iba, para doña Gaby (Gabriela Lépiz), que yo perdiera, era difícil, porque yo me iba a encerrar a mi casa, de un mal genio y de malas cosas. Para mí, perder era suba la ventana y lo peor.

”Ganar un clásico o meter un gol con Selección, baje la ventana y saque el brazo, ahí agrándese, porque las felicidades son efímeras; pero usted no puede tener un comportamiento como el que están teniendo estos jugadores, que es permisivo por su seleccionador y por su Comité Ejecutivo de esos comportamientos", recalcó Rolando Fonseca.

