Puro Deporte

Rolando Fonseca dispara contra todos en la Selección de Costa Rica y la Fedefútbol: ‘¿Qué tenemos que hacer con ustedes, pendejos?’

Molesto e indignado, Rolando Fonseca no se guardó nada tras el empate de la Selección de Costa Rica contra Haití

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Rolando Fonseca lanzó un durísimo mensaje a los jugadores de la Sele.
Rolando Fonseca lanzó un durísimo mensaje a los jugadores de la Selección de Costa Rica. (Teletica Deportes/Captura)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección NacionalSelección de Costa RicaRolando FonsecaEliminatoria Mundialista
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.