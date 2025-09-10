Puro Deporte

Vea a Miguel ‘Piojo‘ Herrera enojado y criticando a jugador de la Selección tras jugada que salió horrible

El timonel de la Tricolor dijo que se hizo lo que él no trabajó y menos autorizó

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro y Fanny Tayver Marín

Miguel “Piojo” Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, no dio nombres para señalar a alguien en el equipo, pero no hizo falta: sus palabras dejaron claro a quién iban dirigidos sus dardos. Por momentos, el entrenador hasta se incomodó por una pregunta que le hicieron.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaMiguel HerreraMiguel Piojo HerreraHaití
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.