Vea a Miguel ‘Piojo‘ Herrera enojado y criticando a jugador de la Selección tras jugada que salió horrible

Miguel “Piojo” Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, no dio nombres para señalar a alguien en el equipo, pero no hizo falta: sus palabras dejaron claro a quién iban dirigidos sus dardos. Por momentos, el entrenador hasta se incomodó por una pregunta que le hicieron.

Herrera afirmó que en el grupo hay calidad, pero lo que ocupa es que el equipo se concentre durante los 90 minutos de juego.

“Si no hubiera calidad, tendríamos que buscar otra circunstancia, pero la calidad la encuentras. Lo que debemos hacer es plasmar en 90 minutos lo que trabajamos y no, por la presión, olvidarnos de hacerlo”, dijo el “Piojo” en la conferencia de prensa, luego del partido que la Tricolor, sufriendo, empató 3-3 contra Haití.

Casi de inmediato y sin dar nombres, Miguel Herrera cuestionó una jugada que se dio, pero con su explicación fue claro a quién estaba señalando.

Ariel Lassiter no volverá a ser convocado ni a la Copa Chinamo pic.twitter.com/7nAvrAxFYJ — TD Más (@tdmascrc) September 10, 2025

“Tenemos una última pelota para acabar el partido y al menos tirarla al área, y sale un invento. Yo no trabajé eso. Me gustaría dejarlos entrar a los entrenamientos para que vean cómo trabajo”, opinó el timonel, quien se refirió al cobro de tiro libre al final del compromiso, que era la opción para tratar de buscar la victoria en la última acción del partido.

Ariel Lassiter y Alejandro Bran se encargaron del cobro. Al final, Lassiter ejecutó, pero lo hizo muy mal: no centró, no buscó a sus compañeros y disparó pésimo a marco. Al terminar el compromiso, Keylor Navas se le acercó para reclamarle lo que hizo, porque desperdició una oportunidad.

Lassiter golpeó el balón y lo estrelló en la barrera de los haitianos.

“Yo trabajo arduamente, el otro día se los dijo Alexis (Gamboa). Yo trabajo mucho el balón parado, ofensiva y defensivamente, le doy gran importancia porque hoy, en el fútbol mundial, el balón parado es determinante. De la última jugada yo no entiendo nada, y no porque digan que yo no sé qué pasa: no sé qué pasa porque yo trabajo otra cosa. Ellos mismos lo dijeron en el vestidor: fue un invento de una jugada. Sí me molesta, porque yo trabajo para hacer las cosas lo mejor posible”, destacó Miguel Herrera.

El técnico añadió que si se inventan cosas es porque no están en su discurso ni en lo que él decide que se haga.

“O hacen lo que yo digo. Si me voy a ir, lo voy a hacer con la idea que trabajamos. No porque sea lo que yo quiera, sino porque es lo que trabajamos y acordamos. Las jugadas prefabricadas a balón parado casi todas salieron. No tuvimos la fortuna de hacer un gol en esa vía, pero la última debía ser un centro a gol: era la última jugada del encuentro, y no entiendo por qué de repente se les ocurre hacer esas cosas”, manifestó Miguel.

Nadie, ni siquiera Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, entendió qué quiso hacer Ariel Lassiter en la última jugada del partido. ( Instagram Ariel Lassiter. /Instagram Ariel Lassiter.)

Herrera agregó que, antes de que Lassiter disparara, les dijo que había que lanzar la pelota al área.

“Se estaba acabando el partido, había que hacerlo así”, indicó Miguel Herrera, quien, tras ese señalamiento a Lassiter, terminó la conferencia de prensa.

Con solo dos puntos en la eliminatoria, Costa Rica quedó muy comprometida y se aleja del Mundial 2026. Su próximo encuentro será en octubre, de visita contra Honduras, líder del grupo con cuatro puntos.