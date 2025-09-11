Fútbol

Alerta roja: Miguel Herrera será llamado a cuentas y dirigentes de la Federación consideran que falta manejo de camerino

La Selección de Costa Rica está siendo atendida por el Comité Ejecutivo para corregir el rumbo. La exigencia está al límite. Le informamos los detalles, desde adentro

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Costa Rica vs. Haití
Keylor Navas lució molesto con el pitazo final del juego contra Haití, el arquero hizo un llamado a la reflexión de parte de los jugadores de la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaMiguel HerreraComité Ejecutivo
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.