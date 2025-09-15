Wálter ‘Paté’ Centeno intentó que San Carlos jugara como el PSG con una jugada que no funcionó

San Carlos, el equipo dirigido por Wálter Centeno, sorprendió a propios y extraños al intentar jugar como el PSG de Luis Enrique.

Sí, no es broma. El domingo, contra Cartaginés, el conjunto de “Paté” Centeno inició el partido con una acción típica del PSG.

Los norteños movieron el balón y Roberto Córdoba envió un pelotazo al costado, regalando el saque de banda. Eso mismo lo hace habitualmente el PSG.

San Carlos aplicando un Paris St Germain. 😅 pic.twitter.com/qAna3yS6M9 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 14, 2025

Fue una jugada extraña, porque ningún equipo lo practica en el país. Sin embargo, el conjunto de Luis Enrique lo aplica para adelantar la zona de presión, de modo que, al comenzar el compromiso, los rivales no encimen para apoderarse de la pelota. Con el saque de banda, son ellos quienes presionan y obligan a los hombres en punta del conjunto adversario a replegarse.

San Carlos lo imitó, pero la acción no le rindió frutos a Centeno, porque nada sucedió a favor de su escuadra cuando los blanquiazules cobraron el saque de banda.

Tampoco pudieron sacar provecho como locales, porque al final Cartaginés se impuso 0-2 a los norteños, que solo intentaron ser como el PSG.