Actualidad rojinegra

Alajuelense tiene un ‘bestseller’ en sus tiendas... Conozca el producto más vendido por la Liga

La gerente comercial de Liga Deportiva Alajuelense, Viviana Zamora, despejó la duda. Además, detalló por qué ahora el club tiene una tienda en Cartago

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense abre tienda en Paseo Metrópoli, Cartago
Alajuelense abrió una Tienda La Liga en Paseo Metrópoli, en Cartago. (LDA /LDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseActualidad RojinegraLiga Deportiva AlajuelenseTienda La LigaViviana Zamora
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.