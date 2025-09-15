¿Estaba enojado? Walter Centeno brindó una conferencia escueta y extraña luego de perder contra Cartaginés

Walter Centeno suma dos duelos como DT de San Carlos: una victoria contra Guadalupe y una derrota frente a Cartaginés.

Walter Centeno hizo una ‘escueta’ y fugaz conferencia luego de perder contra Cartaginés 2 a 0. El entrenador de San Carlos no evadió ninguna pregunta, de hecho respondió al final una más, pero llamó la atención la forma en que habló ante los micrófonos.

Paté fue extremadamente escueto en las respuestas, como si estuviera incómodo de responder, al punto que hasta tuvo un intercambio con la periodista de TigoSports, Adriana Rivera, quien intentó sacarle más información con varias preguntas, pero al final tampoco lo logró.

-¿Qué valoración hace de la derrota contra Cartaginés?

-Nos hizo falta el gol. Nos hizo falta.

-¿Por qué el saque inicial fue un pelotazo a la banda izquierda?

-Teníamos una estrategia con eso.

-¿Cómo siente su camerino?

-Lo he sentido bien. Pero debemos ganar.

-¿Reforzará el plantel antes del cierre del mercado?

-Cosas que hablamos con Carlos (Acosta), vamos a agotar todas las posibilidades.

-¿Cómo queda el equipo de cara al juego contra Alajuelense, el martes?

-Salimos bien y golpeados, parece irónico.

-¿Está contento con el plantel que tiene?

-Estoy contento.

-¿Lo tiene conforme el rendimiento?

-Bien. Usted los vio, ha estado bien.

-¿Ya se ve su estilo?

-¿Usted la vio hoy?

Sí...

-Ya se contestó.

-¿Qué falta para que llegue el gol?

-Cuestión de tiempo. Que ellos sigan jugando. Esto es prueba y error. Veremos si el martes entran todas.

-San Carlos no gana como local...

-Vamos a ganar. Vamos a ganar. Nosotros trabajamos para ganar, no hablo de lo negativo. Vamos a combatir eso. Vamos a ganar.