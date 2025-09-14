Fútbol

Cartaginés y Andrés Carevic confirman su gran momento al quedarse con el liderato

Cartaginés ganó en San Carlos y demuestra que vive un momento dulce en cuanto a fútbol y resultados

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Johan Venegas disputó un balón aéreo con el sancarleño Allen Guevara.
Johan Venegas disputó un balón aéreo con el sancarleño Allen Guevara. (San Carlos/San Carlos)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CartaginésAndrés Carevic
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.