Cartaginés y Andrés Carevic confirman su gran momento al quedarse con el liderato

Cartaginés consiguió un triunfo 2-0 contra San Carlos en condición de visitante. Los tres puntos le otorgaron a los brumosos un premio que venían buscando desde hace varias jornadas: el liderato de la Primera División.

Los blanquiazules, con un estilo muy ordenado, lograron imponerse a un San Carlos que, bajo la dirección de Walter Centeno, ha mejorado su propuesta, aunque en esta ocasión no encontró la forma de abrir el cerrojo defensivo de los dirigidos por Andrés Carevic.

Cartaginés abrió el marcador en los primeros minutos, tras una recuperación en el área rival ante un intento fallido de salida de los sancarleños. En zona defensiva, los Toros del Norte perdieron un balón que Suhander Zúñiga recuperó cerca del área, y con un potente zurdazo dejó sin reacción al guardameta Alexander Lezcano.

La segunda anotación llegó al minuto 90, cuando Marcelo Pereira se impuso en el juego aéreo y conectó un centro preciso de Zúñiga, sellando así la victoria.

El encuentro tuvo un buen manejo táctico por parte del técnico brumoso, Andrés Carevic, quien supo exigir intensidad ofensiva cuando su equipo lo necesitó, pero también apeló al sacrificio defensivo para cuidar tres puntos de oro.

Con esta victoria, Cartaginés llega a 14 unidades de 21 posibles, igualando en puntos a Liberia y los generaleños, pero con mejor diferencia de gol para los blanquiazules. Los nuevos dueños de la cima poseen un +7, mientras que Pérez tiene +5 y los liberianos +4.

Carevic tuvo que emplearse a fondo en la lectura táctica del partido, especialmente porque San Carlos se adueñó del balón en el segundo tiempo. Ante esto, los brumosos reforzaron su defensa, incluso con el apoyo de extremos como José Mora y Marco Ureña, quienes no escatimaron en esfuerzo.

Para el decano del fútbol nacional, este triunfo es vital, ya que mantiene un rendimiento sobresaliente en el torneo local, aunque aún tiene pendiente la disputa de tres puntos claves ante Alajuelense.

Cartaginés suma ya nueve partidos consecutivos, entre el torneo nacional y la Copa Centroamericana, sin conocer la derrota, lo que refleja la confianza y buen momento que atraviesa la planilla brumosa.

El próximo reto de los punteros será un partido que definirá el primer lugar, porque el rival es Pérez Zeledón, el jueves a las 8 p. m. Para este duelo, la prueba es de fuego para el equipo azul, ya que puede demostrar su ambición deportiva.

Johan Venegas, figura brumosa, destacó en Radio Columbia el trabajo de Andrés Carevic como preparador de estrategia. El delantero le dio mérito al DT.

“Es un trabajo muy profesional. Es una excelente persona, él es leal, noble. La forma en que trabaja es muy detallada, le gusta mucho preocuparse en la forma en cómo se ganan los partidos. Él exige mucho como entrenador, pero utiliza la buena forma para hacerlo y eso potencia a cualquier futbolista”, dijo.

Por otra parte, en cuanto a la labor ofensiva, Venegas dio a conocer que la clave de Cartaginés radica en la mentalidad y la repetición de movimientos.

“Sé que debemos tener la posesión de la pelota, pero ser muy verticales. Uno como ofensivo entiende automatizaciones y luego esta la creatividad que hay que desarrollar en la ofensiva para abrir los espacios. Cuando se entiende la idea es más sencillo rendir”, finalizó.