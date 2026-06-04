Política

TSE define los cinco partidos con derecho a deuda política: vea cuánto recibirá cada uno

En total, las agrupaciones podrán optar por los ¢39.292 millones de contribución estatal; Pueblo Soberano y PLN encabezan la distribución

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Por Cristian Mora
Con el escrutinio definitivo de las elecciones del pasado 1.° de febrero, efectuado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), se confirmó que únicamente cinco agrupaciones políticas podrán acceder al financiamiento estatal, conocido como deuda política, que en esta ocasión es de ¢39.292 millones.
Solo cinco de las 24 agrupaciones que participaron en las elecciones nacionales obtuvieron el derecho a acceder a la contribución estatal, según determinó el TSE. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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