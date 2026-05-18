Política

Laura Fernández abre puerta a referéndums si reformas judiciales se entraban en la Asamblea Legislativa: estos son los cambios que impulsa

Propuesta surge luego de que el Gobierno no lograra un acuerdo con el Poder Judicial sobre el paquete de reformas que presentará en junio

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Por Cristian Mora
Orlando Aguirre, presidente de la Corte de Justicia, y la presidenta Laura Fernández, atienden consultas de la prensa después del encuentro sostenido este 18 de mayo de 2026 en Casa Presidencial, Zapote.
Laura Fernández aseguró que su prioridad es impulsar las reformas mediante la Asamblea Legislativa, aunque no descartó eventuales referéndums nacionales. (Esteban Bermúdez/Esteban Bermúdez)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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