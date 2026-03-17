Política

Este es el monto que el Partido Pueblo Soberano dejará de usar de la deuda política

Laura Fernández hizo el anuncio durante la ceremonia en la que fue acreditada como presidenta electa por el TSE

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Por Cristian Mora
Simpatizantes de Pueblo Soberano recibieron banderas, algunas de ellas repartidas por el exlíder liberacionista, Freddy González.
Laura Fernández anunció que su partido dejará sin usar más de ¢11.500 millones de la deuda política, durante la ceremonia de entrega de credenciales en el TSE. (John Durán/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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