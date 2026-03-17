Este es el monto que el Partido Pueblo Soberano dejará de usar de la deuda política

Laura Fernández anunció que su partido dejará sin usar más de ¢11.500 millones de la deuda política, durante la ceremonia de entrega de credenciales en el TSE.

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) renunciará a parte del financiamiento estatal, conocido como deuda política, al que tiene acceso tras las elecciones del pasado 1.° de febrero.

Así lo anunció la mandataria electa, Laura Fernández, este martes 17 de marzo en la sesión en la que fue acreditada como presidenta electa número 50 de la República de Costa Rica, por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

“Hoy me complace informarle al país que del monto total al cual teníamos derecho de la deuda política, no usamos ¢11.500 millones. Me comprometí desde el inicio de la campaña a renunciar al 25% al menos y lo que dejaremos de utilizar es mucho más que ese 25%”, señaló.

El 10 de agosto, tras la ratificación de su candidatura, Fernández aseguró en su discurso que su “primera decisión” como candidata presidencial sería renunciar “al menos” al 25% de la deuda política que le pudiera corresponder al partido. Según dijo, esa decisión fue aconsejada por la diputada oficialista Pilar Cisneros.

Pueblo Soberano es uno de los cinco partidos que tendrán acceso a la deuda política de ¢39.292 millones, monto definido por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tras el escrutinio final. Los otros son Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Unidad Social Cristiana (PUSC).

PPSO abarca más de la mitad

El monto total para deuda política corresponde a ¢39.292.747.760, mientras que el total de votos recibidos por todas las agrupaciones con derecho (entre diputaciones y presidencia) fue de 4.669.508. Si se divide el monto total de la deuda entre los votos, cada sufragio equivale a ¢8.414,75.

Pueblo Soberano obtuvo un total de 2.393.225 votos entre las elecciones presidenciales y legislativas, con lo que adquirió derecho al 51,27% del total de la deuda política. En total, el partido puede cobrar hasta ¢20.138 millones.

Sin embargo, según lo anunciado por la presidenta electa, la agrupación utilizará alrededor de ¢8.638 millones, equivalente a un 42,9% del financiamiento estatal al que tenía acceso, y dejó de usar cerca de un 57% del monto total.

Entre las explicaciones, Fernández indicó que no utilizaron esos recursos porque consideran que “la política es servicio y no una maquinaria para hacer festines con el dinero público de los costarricenses”.

“Cuando inicié la campaña le prometí a los costarricenses una campaña austera, porque creo que la política no es un negocio”, indicó Fernández este martes al anunciar la noticia.

Otros partidos

Los otros partidos que podrán acceder al financiamiento estatal son el PLN, con ¢12.230 millones, y el Frente Amplio, con ¢3.452 millones.

Entre la Coalición Agenda Ciudadana y Unidad Social Cristiana hubo apenas 45.956 votos de diferencia entre ambas papeletas; sin embargo, esto se traduce en casi ¢386 millones más para la CAC.

También, hubo agrupaciones con gastos superiores a los ¢100 millones, pero que no obtendrán deuda política, como el Partido Liberal Progresista (PLP), Nueva República (PNR),Avanza, Unidos Podemos (PUP),Justicia Social Costarricense (PJSC),Nueva Generación (PNG) y Centro Democrático y Social (CDS).