Dinero no es garantía de votos: vea cuál partido gastó menos en relación con cada sufragio obtenido

El PLN, cuyo candidato era Álvaro Ramos, tuvo la mejor relación entre inversión y votos.

No siempre gastar más dinero en campaña es sinónimo de obtener más votos. Así quedó demostrado, una vez más, en las elecciones del 1.° de febrero en Costa Rica.

El Partido Liberal Progresista (PLP), de Eliécer Feinzaig, invirtió ¢22.846 por cada voto que obtuvo, convirtiéndose en la agrupación que más recursos desembolsó en relación con sus sufragios.

Aunque el PLP giró casi ¢650 millones a proveedores, los escasos 28.342 votos que obtuvo ni siquiera le dieron derecho de acceder al financiamiento estatal para reembolsar los gastos.

PLN, el partido con la mejor relación

Del otro lado de la moneda, el partido con la mejor relación entre inversión y votos fue Liberación Nacional (PLN), que destinó solo ¢798 por cada sufragio recibido.

El PLN registró gastos por ¢1.102 millones y obtuvo 1.380.661 votos para presidente y diputados.

Entre los partidos que lograron entrar al Congreso, le siguen el ganador de los comicios presidenciales, Pueblo Soberano (PPSO), y el Frente Amplio (FA), con cifras de ¢1.201 y ¢1.354 por voto.

Solo cinco partidos tendrán derecho al aporte estatal. Además del PPSO, el PLN y el FA, están la Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

Estos dos últimos invirtieron mucho más por voto que los tres primeros. El PUSC gastó ¢4.966 y la CAC, ¢4.152.

Los datos de gastos, suministrados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), corresponden a los montos totales facturados por partido político según la información de facturación electrónica remitida por el Ministerio de Hacienda, con corte al 31 de enero de 2026.

Según la Constitución Política, solo pueden acceder a la deuda política las agrupaciones que alcancen al menos un 4% de los sufragios válidamente emitidos a escala nacional o en la respectiva provincia, o bien, los partidos que obtuvieran al menos un diputado. Los demás quedan fuera.

Partidos en problemas: ¿cómo pagarán esos gastos?

El Partido Liberal Progresista, de Eliécer Feinzaig, fue la agrupación que tuvo el mayor costo por voto y no recibirá deuda política. (John Durán/La Nación)

Agrupaciones con gastos superiores a los ¢100 millones, pero que no obtendrán deuda política, son el PLP, Nueva República (PNR), Avanza, Unidos Podemos (PUP), Justicia Social Costarricense (PJSC), Nueva Generación (PNG) y Centro Democrático y Social (CDS).

José Aguilar, excandidato presidencial de Avanza. (Mayela Lopez/Mayela López)

El presidente del Partido Avanza y excandidato presidencial, José Aguilar Berrocal, explicó que los gastos de campaña se financiaron principalmente mediante donaciones de personas cercanas al movimiento y de ciudadanos que creyeron en la propuesta política.

Indicó que otra parte correspondió a bonos electorales, los cuales solo se hacen efectivos si el partido alcanza un umbral mínimo de votos, condición que no se cumplió en esta elección.

José Aguilar Berrocal: no hay deudas

Debido a ese esquema de financiamiento, Aguilar aseguró que Avanza no mantiene deudas pendientes por la campaña electoral.

En cuanto al futuro político del partido, el excandidato presidencial señaló que Avanza nunca se concibió como una opción de una sola elección, sino como un proyecto de largo plazo.

“Nuestra intención es consolidarlo, convertirlo en una opción sana, constructiva, positiva para ayudar al país que va a continuar llevando soluciones y propuestas”, dijo Aguilar a La Nación.

Sobre su rol personal, Aguilar manifestó que, aunque considera prematuro hablar de una eventual candidatura presidencial en el futuro, sí tiene la intención de seguir vinculado al quehacer político.

“Mi intención definitivamente es ayudar a que se consolide el movimiento, que crezca y que podamos ayudar al país", dijo el excandidato a la silla de Zapote.

PLP analiza situación financiera

Por su parte, el actual diputado del PLP y secretario general del partido, Gilberto Campos, explicó a este medio que las definiciones sobre cómo se sufragarán esos gastos se conocerán una vez que el Comité Ejecutivo Nacional analice la información financiera de la campaña.

“No tengo el informe porque el Comité Ejecutivo Nacional se reúne hasta hoy, para justamente esos temas”, señaló.

Según dijo, las decisiones se tomarán una que se revisen “los informes económicos, los temas de la liquidación, el tema de la información correspondiente a la campaña y demás”.

La Nación intentó contactar con el legislador y presidente de Nueva República, Fabricio Alvarado, pero no fue posible al cierre de edición.