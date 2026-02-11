Política

Dinero no es garantía de votos: vea cuál partido gastó menos en relación con cada sufragio obtenido

Mientras un partido invirtió casi ¢23.000 por cada voto, otro solo desembolsó ¢798

Por Sebastián Sánchez
01/02/2026. Visita de Álvaro Ramos a al balcón verde, Mata Redonda, Sábana Oeste. Fotografía: Lilly Arce
El PLN, cuyo candidato era Álvaro Ramos, tuvo la mejor relación entre inversión y votos. (Lilly Arce/Lilly Arce)







Elecciones 2026
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

