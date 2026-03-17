Escrutinio definitivo de votos confirma repartición de ¢39.300 millones: 5 partidos llenarán sus arcas

El PPSO y el PLN serán las agrupaciones políticas que recibirán mayor deuda política.

Con el escrutinio definitivo de las elecciones del pasado 1.° de febrero, efectuado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), se confirmó que únicamente cinco agrupaciones políticas podrán acceder al financiamiento estatal, conocido como deuda política, que en esta ocasión es de ¢39.292 millones.

El monto será repartido entre los partidos Pueblo Soberano (PPSO), Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Unidad Social Cristiana (PUSC).

Esos fueron los únicos partidos que lograron uno o los dos siguientes requisitos establecidos por la Constitución Política para acceder al aporte estatal:

Alcanzar, como mínimo, un 4% de los sufragios válidamente emitidos a escala nacional o en la respectiva provincia

emitidos a escala nacional o en la respectiva provincia Obtener al menos un diputado

¢8.414 por voto

El monto total para deuda política corresponde a ¢39.292.747.760, mientras que el total de votos recibidos por todas las agrupaciones con derecho (entre diputaciones y presidencia) fue de 4.669.508. Si se divide el monto total de la deuda entre los votos, cada sufragio equivale a ¢8414,75.

PPSO abarca más de la mitad

El partido oficialista adquirió derecho al 51,27% del total de la deuda política, gracias a sus más de 2,39 millones de votos para presidente y diputados. El PPSO puede cobrar ¢20.138 millones.

Le siguen el PLN, con ¢12.230 millones y el FA, con ¢3.452 millones.

Entre la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) hubo apenas 45.956 votos de diferencia entre ambas papeletas, pero eso se traduce en casi ₡386 millones más para la CAC.

Los datos muestran que un partido puede recibir miles de millones más que otro con una representación legislativa igual, solo por el respaldo en las urnas.

También, hubo agrupaciones con gastos superiores a los ¢100 millones, pero que no obtendrán deuda política, como el Partido Liberal Progresista (PLP), Nueva República (PNR), Avanza, Unidos Podemos (PUP), Justicia Social Costarricense (PJSC), Nueva Generación (PNG) y Centro Democrático y Social (CDS).

El Partido Liberal Progresista, de Eliécer Feinzaig, fue la agrupación que tuvo el mayor costo por voto y no recibirá deuda política. (Mayela Lopez/Mayela López)

Dinero no se recibe de forma automática

El dinero que podrían recibir el PPSO, el PLN, el FA, la CAC y el PUSC no es entregado de forma automática, sino que es el máximo. Existen dos factores a tomar en cuenta.

1. Dinero para reserva

El primer factor es que parte del dinero se destina a la reserva de gastos de organización y capacitación que cada partido define en su estatuto. Por ejemplo, Pueblo Soberano estableció un 20%, de manera que ¢4.027 millones se van para ese fondo.

El PLN definió un 17%, que esta vez equivaldrá a ¢2.446 millones.

En el caso del FA, la reserva es de un 25% (¢863 millones); y en el PUSC, de un 13% (¢200 millones).

La Coalición, por su parte, estableció que la deuda política se distribuirá de la siguiente manera: un 80% para el Partido Acción Ciudadana (PAC) y un 20% para Agenda Democrática Nacional (20%). El PAC previó un 20% para su reserva.

¿Qué partidos recibirán deuda política y cuánto les toca?

2. Liquidación de gastos

El segundo factor es la liquidación y verificación de gastos. Los partidos deben justificar ante el TSE los gastos en que incurrieron en la campaña electoral y este órgano debe verificar que se trate de gastos reales, legales y razonables.

A su vez, la legislación electoral establece que si un partido gastó menos de lo que puede cobrar, la diferencia queda a favor del Estado. De esa manera, las agrupaciones solo podrían sumar a su reserva la diferencia entre lo que liquidaron y los gastos verificados por el TSE.