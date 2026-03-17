Política

Escrutinio definitivo de votos confirma repartición de ¢39.300 millones: 5 partidos llenarán sus arcas

El partido oficialista concentra el 51% del total, mientras que una diferencia de menos de 46.000 votos implica casi ₡386 millones menos. Así quedó el mapa de la deuda política tras el escrutinio definitivo del TSE

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Por Sebastián Sánchez y Esteban Oviedo
Con el escrutinio definitivo de las elecciones del pasado 1.° de febrero, efectuado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), se confirmó que únicamente cinco agrupaciones políticas podrán acceder al financiamiento estatal, conocido como deuda política, que en esta ocasión es de ¢39.292 millones.
El PPSO y el PLN serán las agrupaciones políticas que recibirán mayor deuda política. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

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