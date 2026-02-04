Política

Solo 5 partidos accederán a la deuda política. Uno obtiene derecho a cobrar hasta ¢20.000 millones y otro, ¢12.000 millones

Los partidos no reciben el dinero en forma automática. El Estado se podría ahorrar recursos, pues hay dos factores de por medio. Conozca cómo se calcula el aporte estatal para cubrir la campaña y en qué situación queda cada agrupación política

EscucharEscuchar
Por Esteban Oviedo
Los signos externos forman parte del gasto electoral que se puede cubrir con la deuda política tras las elecciones. Foto:
Los signos externos forman parte del gasto electoral que se puede cubrir con la deuda política tras las elecciones. Foto: (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Deuda políticaTSEPueblo SoberanoPLNFrente AmplioPUSCCoalición Agenda Ciudadana
Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.