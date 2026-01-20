Política

Elecciones 2026: un banco prestó dinero a tres partidos políticos para financiar campañas; en conjunto podrían acceder hasta ¢6.300 millones

De momento, los partidos solo han accedido a ¢1.900 millones, menos de la tercera parte

Por Natasha Cambronero
Álvaro Ramos, Juan Carlos Hidalgo y Ariel Robles
Un banco es el mayor financista de las campañas de Álvaro Ramos, Juan Carlos Hidalgo y Ariel Robles, de los partidos Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Frente Amplio (FA). (Composición en Can/La Nación)







Elecciones 2026Deuda políticaFinanciamiento electoralPLNPUSCFrente AmplioBCTÁlvaro RamosAriel RoblesJuan Carlos Hidalgo
Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

