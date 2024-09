Tribunal reinstala a Héctor Chaves en Bomberos cuando estaba suspendido sin goce de salario

El Tribunal Contencioso Administrativo ordenó reinstalar a Héctor Chaves León, como director del Cuerpo de Bomberos, cuando el funcionario estaba cumpliendo una suspensión de ocho días sin goce de salario por falta de documentación en la compra de un terreno para instalar la estación metropolitana sur, en San José.

La sanción, impuesta por la Contraloría General de la República, empezó a regir el 9 de setiembre. Sin embargo, el Consejo Directivo de Bomberos reinstaló a Chaves a partir del día 12 al conocer la medida cautelar provisionalísima dictada por el Tribunal, a instancias del funcionario.

Héctor Chaves, director de Bomberos, recibió una sanción de la Contraloría de ocho días sin goce de salario. Foto tomada de redes sociales.

Sanción de la Contraloría

En enero pasado, la Contraloría explicó que la sanción proviene del procedimiento administrativo CGR-PA-2023-002100, en el que se investigó la falta de registro de ciertas gestiones en la compra de un bien inmueble.

En el mismo caso, el órgano contralor absolvió a Elián Villegas Valverde, expresidente del Instituto Nacional de Seguros (INS), y a Moisés Valitutti Chavarría, Ronald Carballo Cascante y Sergio Alfaro Salas, miembros del Consejo Directivo de Bomberos en ese momento.

En aquel momento, Héctor Chaves detalló a La Nación que el proceso giraba en torno a la estación ubicada al norte del parque José María Cañas, en San José, inaugurada el 1.° de diciembre de 2020. Él calificó la sanción como “injusta e improcedente” y criticó que se le sancionara solo a él, mientras el Consejo Directivo fue absuelto.

También, cuestionó que se le culpara de una falta grave, cuando la compra fue realizada por el Banco Crédito Agrícola de Cartago, fiduciario del fideicomiso usado por Bomberos para adquirir el inmueble.

Según Chaves, la sanción surgió por la ausencia de un documento que descartara formalmente otro terreno evaluado cerca de la terminal de buses a Puntarenas, en barrio Los Ángeles, San José.

“Se me está cobrando por qué, en el expediente, no dije que esa propiedad había que descartarla, porque no cumplía técnicamente; como que no se documentó este punto”, expresó Chaves en ese momento.

Este martes, La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) acusó a Chaves y a una asistente administrativa de la jefatura de Batallón 12, de apellidos Méndez Navarro, por ocho supuestos delitos de peculado de uso.

Según la Fiscalía, ambos funcionarios habrían utilizado vehículos institucionales en actividades particulares que no tienen relación con las funciones públicas.