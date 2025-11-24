Subasta de Sutel desata críticas: 16 candidatos presidenciales cuestionan impacto en libertad de expresión

La subasta de frecuencias impulsada por Sutel provocó un inusual consenso entre candidatos presidenciales, quienes advierten riesgos para la libertad de expresión.

La discusión por la subasta de frecuencias de radio y televisión convocada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) generó una ola de críticas entre los candidatos presidenciales, coincidiendo en los siguientes temas: preocupación por la libertad de expresión y el impacto económico en emisoras pequeñas.

De los 20 aspirantes a la presidencia para las elecciones de 2026, 16 se han pronunciado y cuatro todavía no han emitido criterio público.

Candidatos que sí se han pronunciado

Ronny Castillo – Aquí Costa Rica Manda (ACRM)

En entrevista con Amelia Rueda el pasado 13 de octubre, el candidato afirmó que el proceso ha estado marcado por “revanchismo” y “oportunismo político”.

Reconoce que el marco jurídico debe actualizarse, pero considera que este no es el momento apropiado para una subasta, pues el criterio técnico debe prevalecer.

“Creemos también que no hay que politizar. Existe un tiempo y una manera de cómo se tienen que llevar a cabo estas cosas. El criterio técnico tiene que prevalecer sobre las voluntades o los tiempos políticos. Por lo tanto, no estamos de acuerdo en que se lleve a cabo la subasta en este momento”, dijo al medio.

José Aguilar Berrocal – Partido Avanza

Por su parte, Berrocal propuso pausar la discusión hasta después de las elecciones de 2026, para evitar politización.

Tras firmar un compromiso con la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara), destacó la relevancia de garantizar voces críticas y fortalecer la libertad de expresión.

“Estamos cien por ciento comprometidos en Avanza en cuidar la libertad de expresión, en cuidar estos importantes medios, en donde puedan mantener su vigencia, puedan cuidar la democracia, que haya voces críticas que nutran el debate público”, afirmó Aguilar tras la suscripción del acuerdo.

Ana Virginia Calzada – Partido Centro Democrático y Social (PCDS)

En entrevista con Amelia Rueda, advirtió que el espectro no puede utilizarse como instrumento de presión política ni convertirse en una carga desproporcionada.

Cree que el proceso debe ir acompañado de diálogo y no realizarse en campaña electoral.

Claudia Dobles – Coalición Agenda Ciudadana

Mediante un video enviado a la prensa, la exprimera dama de la República pidió al Gobierno rectificar la subasta, pues considera que no es un problema técnico, sino un tema que toca la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad religiosa.

Además, criticó que las condiciones económicas limitan la participación de emisoras y emprendimientos costarricenses.

“Las condiciones y requisitos que esta subasta pone son prohibitivos y limitan, por un tema de costos, las posibilidades de que muchas de estas emisoras y emprendimientos costarricenses puedan siquiera participar. Que no nos arrebaten nuestra memoria y nuestro legado”, mencionó la aspirante presidencial.

David Hernández Brenes – De la Clase Trabajadora

En sus redes sociales, el candidato afirmó que la subasta demuestra que el Gobierno quiere que los medios sean “negocio de sus amigos”.

“La subasta de frecuencias demuestra que a Rodrigo Chaves no le molestan los grandes medios de comunicación, lo que quiere es que sean el negocio de sus amigos”, escribió.

Claudio Alpízar – Esperanza Nacional (PEN)

Alpízar confirmó que se opone “rotundamente”. Afirma que los altos montos propuestos ponen en riesgo a medios rurales y comunitarios y favorecen monopolios.

También pide suspender la medida y revisar los costos de forma técnica y justa.

“La subasta de frecuencias de radio y televisión no solo es injusta, es un golpe directo a la libertad de prensa y a los medios que informan a las comunidades más humildes de Costa Rica. (...) Las grandes televisoras y emisoras ya aportan en impuestos y generan trabajo; sin embargo, los montos excesivos que propone el Poder Ejecutivo ponen en riesgo a medios alternativos. Eso es exactamente lo contrario a lo que dicen querer evitar”, comentó el candidato.

Ariel Robles – Frente Amplio (FA)

El aspirante frenteamplista considera que se trata de uno de los “mayores golpes a la libertad de expresión”.

Sostiene que la subasta silenciará a medios comunitarios e independientes incapaces de competir económicamente, y considera que la medida concentraría la difusión en quienes “tienen muchísima plata”.

“Esto es silenciar las voces locales, silenciar las voces comunitarias. Está bien que se actualice el canon, está bien que se generen recursos, está bien que los que más tienen más paguen, pero en esta medida que tomó el gobierno, más bien van a silenciar todo ese movimiento social y regiones y comunidades en las cuales muy pequeñas organizaciones no pueden pautar y pagar”, recalcó Robles.

Luis Amador – Integración Nacional (PIN)

En entrevista del 13 de octubre con Amelia Rueda, el exministro de Obras Públicas y Transporte dijo que la subasta elimina medios regionales y culturales, concentrando la comunicación en pocas manos y permitiendo al Estado “callar voces de la democracia”.

“Le da el ingreso a las grandes firmas de dudoso capital que son las únicas que van a poder comprar esto, y le permite entonces al estado callar las voces de la democracia”, comentó.

Walter Hernández – Justicia Social Costarricense

Hernández considera el tema como altamente politizado y cree que se requiere una negociación entre próximos gobiernos, medios y sociedad civil.

También plantea que esto debe debatirse nacionalmente por su impacto en la libertad de prensa.

“Por supuesto que se ha politizado (...). Es imprescindible una negociación entre el próximo gobierno, los diferentes medios de comunicación y en general la sociedad civil. Esto amerita realmente un debate nacional, porque si hay algo que realmente es importante para Costa Rica es la libertad de prensa”, manifestó en entrevista con Amelia Rueda.

Álvaro Ramos – Liberación Nacional (PLN)

El candidato verdiblanco criticó la subasta al considerar que prioriza ingresos sobre la libertad de expresión.

“Esta subasta podría abrir la puerta a un oligopolio y silenciar voces fundamentales para la democracia”, afirmó.

El PLN también solicitó suspender el proceso hasta después de las elecciones y “garantizar los derechos” de los actuales concesionarios, aplicando concursos solo en los casos donde existan incumplimientos o dictámenes negativos de Sutel.

Eliécer Feinzaig – Partido Liberal Progresista (PLP)

Desde sus redes sociales, el diputado y candidato presidencial aseguró que el Gobierno está “desmantelando” la libertad de expresión al imponer condiciones que muchos medios no pueden cumplir.

“La libertad de expresión no está desapareciendo, la están desmantelando. (...) Este desastre lo provocó usted y usted es el único que puede dar la orden para solucionarlo, Rodrigo (Chaves). Si tiene algo de decencia y cree, al menos, un poco en la libertad, dé la orden a Sutel”, comentó.

Fernando Zamora – Nueva Generación (PNG)

En entrevista con Amelia Rueda, alertó que los cánones excesivos podrían convertirse en un instrumento de persecución política y que no es prudente resolver estos temas en plena campaña electoral.

“No puede ser posible que en este país vaya a suceder que un medio de comunicación no pueda ejercer su labor por un cobro excesivo de dinero. Eso es lo más grave y sienta un precedente delicadísimo”, expresó.

Fabricio Alvarado – Nueva República (NR)

Alvarado indicó que la subasta es un ataque directo a las emisoras cristianas, tanto católicas como evangélicas, por los altos precios establecidos.

“Chaves le falló al pueblo creyente de Costa Rica. Atropelló la fe, la libertad religiosa, la difusión del evangelio. el sonido de la música y los mensajes de esperanza y fe en cada casa de las familias de nuestro país. ¿Dónde quedó el gobierno que se decía conservador?“, comentó en un video publicado en sus redes sociales.

Además, este lunes 24 de noviembre presentó un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que, según indicó, busca proteger a las emisoras y televisoras católicas y cristianas.

Juan Carlos Hidalgo – Unidad Social Cristiana (PUSC)

Tras reunirse con Canara, calificó la medida como una “barbaridad” que pone en riesgo la libertad de expresión, los empleos y la identidad nacional.

“Esto es muy serio. Acá está en juego la libertad de expresión, el trabajo de muchísimas personas, nuestra identidad y la posibilidad de que los medios se concentren solamente en quienes más recursos tienen. (...) La libertad de expresión está bajo ataque”, expresó el aspirante socialcristiano.

Natalia Díaz – Unidos Podemos (UP)

La exministra de Presidencia criticó la “ligereza” con que se manejó el proceso y rechazó que las pequeñas emisoras queden fuera por no poder pagar montos millonarios.

“No se pueden desaparecer a las pequeñas y medianas emisoras y televisoras (...) solo porque no pueden pagar montos millonarios”, indicó en entrevista con Amelia Rueda, antes de que finalizara las inscripciones para participar de la subasta.

Boris Molina – Unión Costarricense Democrática (PUCD)

El abogado y candidato presidencial también dejó clara su oposición y presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, alegando violación de derechos fundamentales como libertad de expresión y acceso a la información.

Advirtió que, de no resolverse en Sala IV, acudirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“No podemos permitir que se sigan violentando los derechos humanos y que aquí nadie haga nada, o que pretendan solucionarlo con una ley a estas alturas cuando ya va a terminar esta Asamblea Legislativa”, concluyó.

Candidatos que no se han referido al tema

Al cierre de esta nota, tanto los candidatos Douglas Caamaño del Partido Alianza Costa Rica Primero (CR1), Marco Rodríguez, del Partido Esperanza y Libertad (PEL); Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y la candidata oficialista, Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSD) no se han referido públicamente al tema.

Varios candidatos piden suspender el proceso hasta después de las elecciones para evitar politización y garantizar criterios técnicos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Qué sigue ahora?

Los medios de comunicación tenían tiempo de inscribirse hasta el viernes 21 de noviembre, aquellos que no lo hicieron podrían quedar fuera del aire.

Ahora, iniciará un proceso técnico y económico que podría llevar varios meses y en el que deberán completarse otros pasos que incluyen la evaluación de requisitos, publicación de ofertas económicas recibidas, recepción de oferta en la fase de puja adicional, análisis de las ofertas económicas, y análisis técnicos y proyección de zonas de cobertura, para finalmente aprobar los resultados y enviarlos al Micitt.

Según lo previsto, esto ocurriría a finales de marzo o inicios de abril del próximo año.

Actualmente, varias emisoras conocidas, incluyendo a Cadena Radial Costarricense, Columbia, Sinfonola, y las tres emisoras católicas, así como medios televisivos como OPA y Canal 1, son algunos de los medios que no participarán en dicha subasta de frecuencias.

Mientras que, Televisora de Costa Rica, Repretel y Grupo Extra, confirmaron que sí pujaron por los canales y radioemisoras que representan.