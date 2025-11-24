Política

Subasta de Sutel desata críticas: 16 candidatos presidenciales cuestionan impacto en libertad de expresión

La subasta de frecuencias convocada por Sutel generó críticas de 16 candidatos presidenciales, quienes alertan afectación a la libertad de expresión y a emisoras pequeñas. Conozca quiénes se pronunciaron, quiénes guardan silencio y qué sigue en el proceso.

Por Yucsiany Salazar
La subasta de frecuencias impulsada por Sutel provocó un inusual consenso entre candidatos presidenciales, quienes advierten riesgos para la libertad de expresión.







Subasta de SutelSutelFrecuenciasCandidatos presidencialesElecciones 2026
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

