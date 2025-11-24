Candidato presidencial presenta recurso de amparo por subasta de frecuencias

El candidato presidencial Boris Molina acudió a la Sala Constitucional por subasta de frecuencias de radio y televisión.

El candidato a la presidencia por el partido Unión Costarricense Democrática (PUCD), Boris Molina, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para que este ente estudie si la subasta del espectro radioeléctrico de radio y televisión violenta derechos fundamentales.

El abogado indicó que, en su criterio, el proceso quebranta el derecho al debido proceso, de acceso a la información, a la comunicación, a la libertad de expresión y otras garantías fundamentales y humanas de los usuarios de las frecuencias.

El candidato indicó, además, que si la Sala Constitucional no resuelve el recurso, acudirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que emita su criterio.

“No podemos permitir que se sigan violentando los derechos humanos y que aquí nadie haga nada, o que pretendan solucionarlo con una ley a estas alturas cuando ya va a terminar esta Asamblea Legislativa”, concluyó.

Además del recurso interpuesto por el candidato, un usuario de los servicios de radio y televisión nacional recurrió a la Sala, desde octubre, para solicitar la suspensión cautelar de la subasta mientras se resuelve el recurso por el fondo.

La gestión permanece en estudio de admisibilidad bajo el expediente 25-031501-0007-CO y, en el texto, el ciudadano sostiene que el procedimiento fue “diseñado bajo una lógica predominantemente económica y recaudatoria, con precios base elevados y grandes diferencias regionales”, lo que, en la práctica, limitaría la participación de medios pequeños, comunitarios, culturales, religiosos, regionales y estatales.

Los precios base fijados ascienden a $386.000 para radio FM de cobertura nacional; $1,6 millones para televisión nacional; y entre $157.629 y $325.044 para frecuencias televisivas regionales.

La fecha límite para participar en la subasta venció a la medianoche del viernes y varias emisoras de AM y FM y canales de televisión anunciaron que no participaron del proceso debido a los altos costos fijados, por lo que podrían quedar fuera del aire.

Entre ellas se encuentra la Cadena de Emisoras Columbia, la Cadena Radial Costarricense, que opera cinco conocidas frecuencias de radio en la banda FM (CRC 89.1 Radio, 94.7, 959 Conexión, 99.9 Azul y 103.1FM), la Cadena Musical (Radio Musical 97.5 y Radio Hit 104.7), Radio Sinfonola, Radio Santa Clara, Radio Fides, entre otras.