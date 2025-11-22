El País

Sala Constitucional recibe recurso de amparo para frenar subasta del espectro de radio y TV

Ciudadano alega que los altos precios excluirían a medios pequeños y que subasta podría operar como censura indirecta contra voces críticas del Gobierno

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Antenas
La Sala Constitucional estudia en admisibilidad un recurso de amparo relacionado con el proceso de subasta del espectro radioeléctrico en Costa Rica. (La Nación/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Recurso de Amparosubasta del espectro radioeléctrico de radio y televisiónMedios de comunicaciónSala Constitucional
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.