Subasta de Sutel: Dos emisoras católicas estarían cerca de apagar transmisiones

Dos emisoras católicas confirmaron que no participaron en la subasta de frecuencias de Sutel y advierten que los nuevos montos y reglas ponen en riesgo su permanencia al aire. Esto es lo que se sabe y lo que podría ocurrir en los próximos meses.

Por Yucsiany Salazar
03/11/2025, San José, Avenida Segunda, fotografías de antenas de radio y televisión.
Radioemisoras católicas del país advierten que la subasta de frecuencias de Sutel podría obligarlas a cesar transmisiones ante los altos costos y nuevas condiciones del proceso. (Jose Cordero/Jose Cordero)







