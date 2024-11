Rodrigo Chaves y Nayib Bukele anuncian liga de naciones para llevar propuestas a Donald Trump

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele Ortez, anunciaron este lunes la creación de una liga de naciones que permita a países en desarrollo impulsar ideas conjuntas y proponerlas al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

“Todavía tenemos que ponerle un nombre, La liga, probablemente. Vamos a empezar con una semilla, El Salvador y Costa Rica, y vamos a buscar países pequeños para empezar, países de mente clara y propósito robusto: seguridad y prosperidad. Vamos a empezar a trabajar al punto de que queremos formular propuestas conjuntas al resto del mundo y al nuevo Gobierno de Estados Unidos”, declaró el presidente de Costa Rica luego de una reunión bilateral con el mandatario salvadoreño, en San José.

Bukele dijo que llevará la propuesta a su país, pero no tiene duda de que se concretará. Incluso, afirmó que empezarán a “construir la sede de la liga”.

“Vamos a hacer los procesos que se tengan que hacer, y vamos a empezar a construir la sede de la liga. Vamos a sentarnos para invitar a los países que tengan gobiernos que piensen como el nuestro, y que quieran llevar a sus ciudadanos lo mejor de la prosperidad, el crecimiento económico, el comercio y la seguridad. Que no veamos siempre el progreso pasar”, aseveró el salvadoreño.

Rodrigo Chaves indicó que esta “liga de naciones” no será un club grande, sino que buscarán que sea “muy distinguido”.

“Seguridad y prosperidad, obviamente dentro del marco de la democracia. Vamos a empezar a trabajar juntos para posicionar a nuestros países en temas como inversión extranjera, comercio internacional, seguridad transfronteriza, lucha contra el narcotráfico, migración y todas las cosas que los pueblos quieren”, recalcó el mandatario costarricense.

Chaves afirmó que el liderazgo de Bukele en El Salvador demostró la necesidad de que, en momentos históricos, las ciudadanía “no diluya en exceso” el poder que otorga a los gobernantes. A modo de metáfora, el mandatario dijo que era “echarle demasiada agua a la sopa”.

“Es necesario otorgar en democracia suficiente poder a quienes gobiernan, porque de otra manera el pueblo no puede demandar cuentas ni cambio. Eso pasó en El Salvador. Hay gente que acusa (a Bukele) de que tiene demasiado poder, pero mi respuesta a ellos es que la democracia son las reglas del juego, no el marcador; si el marcador fue abultado de acuerdo a las reglas, el pueblo habló. Para que la democracia sirva, requiere dar resultados a la sociedad, para no ser reemplazada por otro sistema político”, argumentó el presidente.

Finalmente, Chaves puso a El Salvador como prueba de que “nada es imposible cuando se pone por delante el bien de una nación, en lugar de las excusas, el ‘no se puede’ y la parte técnica detrás de la que se esconden quienes no quieren cambio”.

Zapote recibió la visita de Bukele este lunes a las 2 p. m. Los mandatarios primero efectuaron una reunión bilateral a solas, que luego se amplió con la participación de miembros de ambos gabinetes.

Inicialmente, las actividades iban a realizarse frente a la Escuela Buenaventura Corrales, en San José, y en la Cancillería; no obstante, los inconvenientes climáticos que enfrenta el país obligaron a modificar los planes.

Tras la reunión, ambos mandatarios salieron al vestíbulo de Casa Presidencial, donde el Gobierno de Costa Rica otorgó al presidente salvadoreño la condecoración Juan Mora Fernández, que es la más alta que se puede otorgar a un extranjero. Según indicó Chaves, ofrece este reconocimiento a Bukele debido a sus aportes en materia de seguridad pública.

Nayib Bukele recibió la condecoración Juan Mora Fernández en el grado Gran Cruz Placa de Oro de manos del presidente Rodrigo Chaves. (Jose Cordero)

Como parte de su visita de Estado, Chaves previó ofrecer a Bukele una cena de Estado en el Teatro Nacional, que inclurá la firma del libro de visitantes distinguidos.

Este martes 12 de noviembre, Chaves y Bukele visitarán al centro penitenciario La Reforma a las 11 a. m, y darán una conferencia de prensa a las 12:10 p.m.

El pasado lunes 4 de noviembre, Casa Presidencial anunció que ambos mandatarios acordaron una agenda que no incluye reuniones con Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, ni con el jerarca del Poder Judicial, Orlando Aguirre, a pesar de que el canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco, solicitó los encuentros.

