Chaves: ‘Don Rodrigo Arias, tómese su cafecito en su oficina porque usted no va a saludar a Bukele’

El mandatario Rodrigo Chaves recomendó este miércoles al jerarca legislativo, Rodrigo Arias, beberse un café solo en su despacho en vista de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ya no lo visitará la próxima semana durante su gira a Costa Rica.

“Don Rodrigo Arias, tómese su cafecito en su oficina porque usted no va a saludar al presidente Bukele, ni el presidente Bukele lo va a saludar a usted. Don Rodrigo, no se puede servir a Dios y al diablo al mismo tiempo”, declaró Chaves.

El pasado jueves 31 de octubre, Arias aseguró que recibiría al mandatario salvadoreño para “cumplir con una norma de protocolo internacional”, ya que fue informado por la Cancillería de que se trata de una visita de Estado del gobernante.

Cuatro días después, Casa Presidencial anunció que Chaves y Bukele acordaron el 1.° de noviembre una agenda que no incluye visitas a la Asamblea Legislativa ni a la Corte Suprema de Justicia. Ese mismo miércoles, el mandatario criticó a Arias.

“Hubo un gran debate, Óscar Izquierdo, jefe de fracción de Liberación Nacional, dijo ‘que barbaridad, no vamos a recibir a Bukele aquí, no no’. Y muchos diputados ‘jamás vamos a recibir a Bukele’. La Corte igual ‘no lo vamos a recibir jamás’.

“Pero Rodrigo Arias y Orlando Aguirre (presidente de la Corte) ‘vamos a ser muy generosos, vamos a tomarnos un cafecito como cortesía y protocolo’. Eso es absolutamente irrespetuoso, es inaceptable y una ofensa al pueblo de El Salvador”, señaló Chaves.

El 18 de octubre, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazaron recibir a Bukele. Fuentes de la Corte Plena confirmaron a La Nación que, luego de consultas hechas a magistrados, se determinó que no hay disposición de celebrar un acto con el salvadoreño debido a que este atacó la independencia del Poder Judicial de su país, lo cual choca con los valores del sistema costarricense.

Al igual que Arias, el presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, afirmó el 1.° de noviembre que recibiría a Bukele “en atención a una solicitud de la Cancillería de la República”. Chaves también criticó este miércoles al jerarca de la Corte.

“También don Orlando Aguirre va a poder usar su tiempo en la manera que lo vea más positivo, ojalá acelerando las investigaciones sobre el fiscal Carlo Díaz.

“No va a gastar tiempo usted, ni el presidente Bukele, reuniéndose con ustedes, porque no, el presidente Bukele representa al pueblo de El Salvador, y ese pueblo merece respeto. No me parece adecuado que le hayan faltado el respeto”, aseveró el presidente.

El mandatario Rodrigo Chaves se refirió este miércoles la reunión que el jerarca legislativo, Rodrigo Arias, iba a sostener con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. La imagen corresponde a un encuentro que Chaves y Arias sostuvieron en el Congreso el 25 de octubre del 2022. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

De izquierda a derecha el presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias. Foto Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

El presidente Bukele visitará Costa Rica entre el lunes 11 y el martes 12 de noviembre. Será recibido con honores y se le otorgará la condecoración Juan Mora Fernández.

Durante el primer día, el gobernante salvadoreño sostendrá una reunión bilateral con Chaves a solas, que luego se abrirá para la participación de miembros de ambos gabinetes. Posteriormente, darán declaraciones a medios de comunicación y, a las 7 p. m., participarán en una cena de Estado en el Teatro Nacional.

“El martes, vamos a hacer una visita oficial, con el señor Bukele acompañado de jerarcas relevantes, al centro penitenciario La Reforma. No lo vamos a llevar al lugar más bonito, vamos a ir a La Reforma en una visita de trabajo”, declaró Chaves.

