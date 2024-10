Rodrigo Arias recibirá a Nayib Bukele para ‘cumplir norma de protocolo internacional’

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, aseguró este jueves que recibirá al mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, para “cumplir con una norma de protocolo internacional”, ya que fue informado por la Cancillería de que se trata de una visita de Estado del gobernante.

Arias comentó que el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André, le informó vía telefónica que dadas las características de la visita de Bukele se le programaron citas con los tres poderes de la República.

“El canciller me informó de que es una visita de Estado, muy diferente a si solo lo invita el Poder Ejecutivo. El canciller me preguntó cómo podíamos coordinar el encuentro con la Asamblea Legislativa, pero le manifesté que una visita para dirigirse al plenario no la veía viable. Él estuvo de acuerdo y quedamos en que yo lo recibiera”, relató.

Según detalló, el ministro André le comentó que Bukele será recibido el lunes 11 de noviembre por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, en la Casa Presidencial, a las 2 p. m. Tres horas después, según confirmó el jerarca legislativo, lo atenderá en su despacho en el Congreso.

Consultado por la prensa sobre si tiene algún reparo personal o político en recibir al visitante debido a las acciones que este ha ejecutado para anular la división de poderes en su país, Arias respondió que él ve diferente la situación.

“Puedo decir que no esté de acuerdo con muchas de las cosas que usted menciona, pero estoy actuando como presidente del Congreso y es una visita de Estado, donde se programa que visite los dos poderes, el Judicial y Legislativo”, manifestó Arias.

El jerarca legislativo informó, el pasado miércoles, a los jefes de las fracciones legislativas sobre la visita del mandatario salvadoreño e incluso los invitó a participar del encuentro.

Tanto la jefa del partido de gobierno, Pilar Cisneros, como la vocera del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo, manifestaron ese mismo día que sí acudirán a la cita. El jefe del Partido Nueva República (PRN), José Pablo Sibaja, respondió este jueves que él también atenderá la invitación.

Por su parte, el vocero del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, aún no responde si él acudirá, mientras que el jefe del Partido Liberal Progresista (PLP), Luis Diego Vargas, indicó que él consultará el criterio de su fracción y que se ajustará a lo que esta defina.

El único partido que abiertamente rechazó la invitación para asistir a la cita con Bukele fue el Frente Amplio (FA). Su jefe de fracción, Antonio Ortega, agregó que los frenteamplistas no están de acuerdo en que se reciba a Bukele en el Congreso de un país democrático como Costa Rica.

En el caso del Poder Judicial, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazaron recibir a Bukele por los ataques que realizó contra la independencia del Poder Judicial en esa nación centroamericana.

En mayo del 2021, durante su primer gobierno, Bukele realizó lo que denominó una “limpieza de casa” al destituir, con el apoyo del Congreso con mayoría oficialista, a un grupo de magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general para colocar personas afines. Esa situación encendió las alarmas sobre intentos de concentración de poder.

En ese momento, el mandatario logró destituir a los cinco miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema para nombrar a sus reemplazantes, cuyos nombres ya estaban listos y se han alineado a sus posiciones.