Nayib Bukele rechaza reunirse con presidentes de la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial

El mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, no se reunirá la próxima semana con Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, ni con el jerarca del Poder Judicial, Orlando Aguirre. Esto a pesar de que el canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco solicitó los encuentros, en el marco de la primera visita de Estado que el salvadoreño realizará a Costa Rica.

Casa Presidencial anunció este lunes que el presidente Rodrigo Chaves conversó por teléfono con Bukele, el pasado viernes 1.º de noviembre, y que ambos gobernantes acordaron una agenda que no incluye visitas a la Asamblea Legislativa ni a la Corte Suprema de Justicia.

Zapote también dejó por fuera la posibilidad de que el salvadoreño se reúna con los jefes de las diferentes fracciones políticas representadas en el Congreso, como se tenía previsto. Arias así lo planteó y solamente los diputados del Frente Amplio (FA) descartaron por completo la invitación.

La agenda que desarrollará Bukele durante su visita en el país será comunicada hasta el próximo miércoles 6 de noviembre, según informó la Presidencia.

Los preparativos para la primera visita oficial de Nayib Bukele a Costa Rica, la próxima semana, han estado rodeados de controversia, ya no se reunirá con los jerarcas de los poderes Legislativo y Judicial. Foto: AFP (MARVIN RECINOS/AFP)

Petición del canciller

Rodrigo Arias y Orlando Aguirre informaron la semana anterior que iban a recibir a Bukele en atención a una solicitud hecha por el canciller André.

“El canciller me informó de que es una visita de Estado, muy diferente a si solo lo invita el Poder Ejecutivo. El canciller me preguntó cómo podíamos coordinar el encuentro con la Asamblea Legislativa, pero le manifesté que una visita para dirigirse al plenario no la veía viable. Él estuvo de acuerdo y quedamos en que yo lo recibiría”, afirmó Arias el pasado 31 de octubre, a los medios de comunicación.

Un día después, el 1.º de noviembre, el Poder Judicial informó, mediante una nota de prensa, que Aguirre recibiría en su despacho al presidente salvadoreño “en atención a una solicitud de la Cancillería de la República”. En la reunión le iba a acompañar la vicepresidenta de la Corte Suprema, la magistrada Damaris Vargas Vázquez.

El pasado 18 de octubre, La Nación dio a conocer que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazaron recibir a Bukele por sus ataques a la independencia del Poder Judicial en el vecino centroamericano.

En mayo del 2021, durante su primer mandato, Bukele realizó lo que se denominó como una “limpieza de casa” al destituir, con el apoyo del Congreso con mayoría oficialista, a un grupo de magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general. Esa situación encendió las alarmas sobre intentos de concentración de poder.

En ese momento, el mandatario logró destituir a los cinco miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema para nombrar a sus reemplazantes, cuyos nombres ya estaban listos.