Planes de Rodrigo Chaves para mejorar servicios de CCSS quedan en el aire

“Vamos a disminuir las listas de espera todavía más utilizando los activos, los hospitales más intensivamente, es decir, más turnos. Preparando más especialistas, que hay un déficit enorme”, expresó el entonces candidato presidencial Rodrigo Chaves Robles, el 31 de marzo de 2022, durante un debate de cara a la segunda ronda presidencial.

Han pasado dos años y medio desde aquella promesa, sin que las listas de espera en los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) hayan disminuido. Por el contrario, un informe de Auditoría Interna de la entidad confirmó que la cantidad de pacientes que esperan una cita en consulta externa, una evaluación diagnóstica o una cirugía, no para de crecer. Entre abril de 2023 y abril de 2024, el número de personas que esperaba por alguno de esos servicios aumentó un 23%. En abril del año pasado, eran 1.006.276 pacientes y en abril de 2024 pasaron a ser 1.233.359.

El 5 de octubre de 2022, con cinco meses en el poder, Chaves hizo una nueva promesa. Aseguró que a partir de ese momento, en máximo tres meses eliminarían la lista de espera para análisis de mamografías. “En tres meses, vamos a venir aquí y viéndole a los ojos a las mujeres de Costa Rica, les vamos a decir: ‘declaramos victoria”, pero en un máximo de tres meses, estoy siendo generoso con el tiempo”, expresó en una conferencia de prensa en la Casa Presidencial. Actualmente, más de 73.000 mujeres esperan por resultados de mamografías o ultrasonidos.

Sus promesas y planes no se concretaron. Incluso, Marta Esquivel Rodríguez, como presidenta ejecutiva de la CCSS, había reconocido el fracaso de la estrategia implementada. “No avanzamos, no avanzamos, no avanzamos y la gente se está muriendo. Y la crítica es evidente y lógica. No tenemos capacidad, o si la tenemos, lo hacemos mal”, aseveró Esquivel el pasado 13 de junio durante una sesión de Junta Directiva.

Esquivel se encuentra en este momento suspendida mientras se le investiga por la supuesta adjudicación de contratos para administrar 138 Ebáis, con supuestos sobreprecios de hasta ¢12.400 millones por año, según la Fiscalía.

Sin propuesta para pensiones

Durante la campaña electoral, Chaves habló de mejorar el sistema de pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, las jubilaciones del Régimen No Contributivo y flexibilizar las cargas sociales para atraer más asegurados, pero aún nada se ha materializado.

Por ejemplo, el 14 de enero de 2022, en el programa Café Política, Chaves afirmó que reduciría las cargas sociales, trasladando las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) al presupuesto nacional y eliminando las pensiones de lujo. Sus planteamientos no se han concretado.

Hasta ahora ni siquiera existe una propuesta de ley o iniciativa dentro de la CCSS para realizar transformaciones en las pensiones del RNC, las cuales están destinadas a adultos mayores que nunca cotizaron y viven en condición de pobreza. En la actualidad, esas personas reciben una ayuda de ¢82.000 mensuales.

Por el contrario, los últimos dos años, el Poder Ejecutivo ha presupuestado transferencias menores a las que realmente necesita la CCSS para sostener el RNC. Para el 2024, el Ministerio de Hacienda presupuestó ¢176.922 millones, pero el gasto real ascendía a ¢210.797 millones. Ese hueco representó la amenaza de disminuir la asistencia a apenas ¢68.000 por mes, según alertó la Caja.

Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, dijo que para evitar esa reducción echaron mano de ¢22.000 millones provenientes de las operadoras de pensiones complementarias, pues existe una norma que permite el traslado de recursos al RNC de los usuarios que cotizaron y al fallecer, pasados diez años, sus familiares o beneficiarios no retiraron el dinero acumulado. Además, según Barrantes, consiguieron una reasignación del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares por ¢39.000 millones.

No obstante, para 2025 enfrentan un déficit de ¢18.000 millones, lo cual pone en riesgo la asignación de nuevas pensiones a adultos mayores. El RNC tiene 140.000 beneficiarios y cada año aumenta el número de pensionados en 5.000, pero esa meta estaría en riesgo si no se corrige ese faltante, explicó Barrantes.

De acuerdo con cifras de la CCSS, tienen 30.000 solicitudes de adultos mayores que buscan una pensión del RNC para poder sobrevivir.

Este jueves se le envió una consulta al presidente de la República, Rodrigo Chaves, vía correo electrónico, para precisar por qué se ha presupuestado menos dinero para el RNC, pero se está a la espera de respuesta.

Por su parte, Barrantes señaló que la explicación que ellos han obtenido de parte del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Trabajo, cuando preguntan por este tema, es que no hay recursos debido a la situación fiscal del país.

En materia de pensiones, Chaves también señaló, el 1.° de diciembre de 2021, que el país no estaba logrando darle una vejez digna a la mayoría de personas a través de un sistema de pensiones robusto y sostenible. “Las personas de 65 años, muchas que no tienen pensión, son el doble de pobres que la población en general. El sistema no está dando una vejez digna a la mayoría de la ciudadanía. El sistema no provee equidad”, comentó el entonces aspirante presidencial.

Esa declaración contrasta con el anuncio hecho por Chaves y su ministro de Hacienda, Nogui Acosta, el pasado 4 de noviembre, de que este gobierno no presentaría una propuesta para tratar de atender el déficit actuarial de ¢74,6 billones que afronta el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte. “Hay que esperarse a que haya una mejor Asamblea Legislativa en el 2026″, mencionó el presidente.

Otros pendientes con la CCSS

Siendo candidato, Chaves también planteó crear un sistema de exenciones para las empresas que contrataran a jóvenes que se estaban incorporando al mercado laboral, pero ni en la Asamblea Legislativa ni en la CCSS ha llegado alguna iniciativa para modificar el esquema de contribuciones obrero-patronales en ese sentido.

Por eso, entre las consultas enviadas a Casa Presidencial está una sobre las acciones tomadas para cumplir con ese objetivo.

Lo que sí logró la presente administración fue reducir la base mínima contributiva al pasarla de ¢307.000 a ¢153.000. El acuerdo fue tomado cuando Álvaro Ramos Chaves ocupaba la Presidencia Ejecutiva de la institución. La medida pretende atraer a nuevos asegurados y reducir la informalidad.

Un hecho en lo que ha destacado esta administración es en el crecimiento de la deuda del Estado con la Seguridad Social. En abril anterior, la Auditoría Interna de la CCSS reportó que creció en ¢638.000 millones entre febrero de 2023 y febrero de 2024. Ese aumento equivale a un 20%, aproximadamente.

La deuda acumulada del Estado con la CCSS supera los ¢3,7 billones (millones de millones).

