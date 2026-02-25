Rodrigo Chaves estigmatiza a los 293.000 costarricenses que votaron por el Frente Amplio: los llamó ‘therians’ y ‘gente medio tocada’

El presidente Rodrigo Chaves estigmatizó con ofensas a los más de 293.000 ciudadanos que votaron por el Frente Amplio (FA) en la papeleta de diputados.

Durante la conferencia de prensa de este miércoles, Chaves llamó “therians” y “gente media tocada” a ese grupo de personas. Agregó que eso es un “problema para la sociedad” costarricense.

La respuesta la dio tras una pregunta sobre la celebración de Ariel Robles y el FA por la suspensión del proyecto de jornadas de 12 horas, el pasado 24 de febrero.

El mandatario calificó a Robles como “irrelevante” por los “pocos” votos que obtuvo para presidente.

En su criterio, muchos ciudadanos prefirieron sufragar al candidato liberacionista, Álvaro Ramos, y quebrar el voto para diputados en favor de los frenteamplistas.

Ariel Robles, diputado del FA y excandidato presidencial. (JOHN DURAN/John Durán)

Chaves también aprovechó para cuestionar al diputado electo José María Villalta, a la exministra Patricia Mora y a la legisladora Rocío Alfaro.

“¿Patricia Mora (presidenta del FA) no fue a pagar respeto al gobierno de una dictadura?... ¿La colega Rocío Alfaro no defendió como legítima las elecciones de Maduro en Venezuela?.... Eso es un chiste. Que haya tantos therians y gente media tocada en Costa Rica que les haya dado siete diputados, ya eso es otro problema de nuestra sociedad”, dijo Chaves.

Según el conteo preliminar del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el Frente Amplio obtuvo 293.082 votos en la papeleta de diputaciones y 92.826 en la presidencial.

Fue la tercera fuerza más votada para el Congreso y la cuarta en la elección presidencial. Con estos resultados, el FA se convirtió en la tercera fuerza política del próximo Congreso al lograr siete curules: tres en San José, dos en Alajuela, una en Cartago y una en Heredia.

La palabra “therian” se utiliza para describir a personas que manifiestan una identificación profunda con un animal no humano. En los relatos difundidos por miembros de estas comunidades, esa conexión se presenta como espiritual, simbólica o psicológica.

La Nación pidió una reacción a la fracción de Frente Amplio; sin embargo, su encargado de prensa indicó que no referirían.

Burlas a la oposición

No es la primera vez que el mandatario lanza insultos contra la oposición. El 1.º de febrero, al emitir su voto en Juan Santamaría de Curridabat, Rodrigo Chaves realizó gestos de burla dirigidos a sus adversarios políticos.

Su presencia generó un ambiente de fuerte polarización: mientras simpatizantes coreaban “¡Viva Chaves! ¡Viva Chaves!”, seguidores de partidos de oposición respondían con gritos de “¡Fuera Chaves! ¡Fuera Chaves!”.

Rodrigo Chaves se burló de simpatizantes de oposición

En medio del tumulto, Chaves se volvió hacia un grupo de personas lanzándoles muecas y gestos de burla.

Ese día, tomas mostraron al gobernante tocándose la barbilla con el índice de la mano derecha, poniéndose los pulgares a los lados de la cabeza y girándolos haciendo el gesto de “lero lero”, y lanzando besos al grupo que lo increpaba.