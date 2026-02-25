Política

Rodrigo Chaves estigmatiza a los 293.000 costarricenses que votaron por el Frente Amplio: los llamó ‘therians’ y ‘gente medio tocada’

El Frente Amplio fue la tercera fuerza más votada para el Congreso y la cuarta en la elección presidencial

Por Sebastián Sánchez
Primer día de clases, inauguración del Curso Lectivo 2026
Rodrigo Chaves lanzó fuertes palabras contra los votantes del Frente Amplio. Foto: (Rafael Pacheco Granados)







