Diputados suspenden por dos meses trámite de vía rápida de jornadas 4-3: le tiran la discusión a nueva Asamblea Legislativa

La moción para suspender el trámite de la vía rápida de jornadas 4-3 fue presentada por Pilar Cisneros, vocera del partido de gobierno, y apoyada por la mayoría de la Asamblea.

Los diputados aprobaron este martes una moción con la que suspenden, durante el resto del periodo legislativo, es decir, dos meses, la tramitación de la vía rápida del proyecto de ley sobre jornadas laborales extendidas de 12 horas, conocido popularmente como jornadas 4-3.

Se trata de una moción impulsada por la jefa chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, con la propuesta de suspender la tramitación desde este martes y hasta el 30 de abril, inclusive.

La moción recibió 46 votos afirmativos, mientras que los cinco congresistas del Frente Amplio presentes votaron en contra, pues advirtieron que la figura aprobada no existe en el Reglamento de la Asamblea Legislativa y que, más bien, están generando un vicio en el procedimiento.

Tres semanas atrás, ya el presidente legislativo, Rodrigo Arias, había hecho un llamado a la fracción chavista para que cediera y permitiera tomar una decisión para sacar del camino la iniciativa de ley, pues de mantenerse en la agenda, bloquearía el avance de toda otra discusión.

En ese momento, tanto Cisneros como el subjefe chavista, Daniel Vargas, se negaron a dejar sin efecto la vía rápida del proyecto. El jueves, ante consulta de La Nación, la ministra de la Presidencia y presidenta electa, Laura Fernández, evitó tomar una decisión sobre la iniciativa, pese a la inviabilidad del avance del proyecto sobre jornadas de 12 horas.

No obstante, es ahora precisamente Pilar Cisneros la que promovió que se suspenda la tramitación del expediente 24.290, al cual se le presentaron 2.564 mociones de fondo, de las cuales ya se tramitaron 880, y se presentaron igual número de revisiones a las mociones ya votadas.

Noticia en desarrollo