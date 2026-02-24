Política

Diputados suspenden por dos meses trámite de vía rápida de jornadas 4-3: le tiran la discusión a nueva Asamblea Legislativa

Propuesta de Pilar Cisneros fue acogida por 46 votos y establece que el expediente no se siga tramitando más durante marzo y abril

Por Aarón Sequeira
Imágenes de los diputados en el plenario de la Asamblea Legislativa, durante la discusión del levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, ante solicitud del TSE para que enfrente 15 denuncias por beligerancia política.
La moción para suspender el trámite de la vía rápida de jornadas 4-3 fue presentada por Pilar Cisneros, vocera del partido de gobierno, y apoyada por la mayoría de la Asamblea. (Asamblea Legislativa /La Nación)







