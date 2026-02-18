¿Qué es un ‘therian’, cuál es su origen y por qué el término se puso de moda?

El término existe desde hace décadas, aunque su popularidad reciente está ligada a redes sociales.

En las últimas semanas, encuentros organizados a través de TikTok y videos grabados en plazas públicas de varios países de Latinoamérica instalaron en la agenda pública el término therian. La exposición digital generó preguntas sobre su significado, origen y alcance entre jóvenes.

¿Qué es un therian?

La palabra therian se utiliza para describir a personas que manifiestan una identificación profunda con un animal no humano. En los relatos difundidos por miembros de estas comunidades, esa conexión se presenta como espiritual, simbólica o psicológica.

Quienes se reconocen como therians suelen aclarar que no afirman ser físicamente un animal. Explican que experimentan afinidad interna con una especie determinada, conocida como teriotipo.

En redes sociales, algunos jóvenes muestran prácticas como la “cuadrupedia”, que consiste en desplazarse en cuatro extremidades. También utilizan máscaras y accesorios relacionados con animales. Dentro del mismo grupo existen distintas posturas: algunos lo consideran una identidad y otros lo describen como actividad recreativa.

¿Cuál es el origen del término?

El término proviene del griego antiguo θηρίον (thēríon), que significa “bestia” o “animal salvaje”. En 1962 fue utilizado en taxonomía para designar a un grupo de mamíferos que incluye marsupiales y placentarios.

El concepto más amplio es teriantropía, que combina θηρίον (animal) y ἄνθρωπος (ser humano). Describe la transformación o identificación de un humano con un animal. Esta idea aparece en mitologías antiguas y tradiciones culturales previas a la era digital.

Como comunidad organizada en Internet, el fenómeno comenzó a tomar forma en la década de 1990 en foros vinculados al movimiento otherkin. La expansión de redes sociales amplificó su visibilidad.

¿Por qué ganó popularidad entre jóvenes?

La exposición reciente está asociada a dinámicas propias de redes sociales. En Uruguay, una convocatoria difundida en TikTok derivó en un encuentro en Plaza Independencia.

En Argentina, encuentros similares ya habían ocurrido en espacios públicos de Buenos Aires. La viralización multiplicó la audiencia y generó cobertura mediática.

