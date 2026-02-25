Política

Escrutinio definitivo del TSE deja en firme a los 18 diputados de San José para el periodo 2026-2030

Tribunal Supremo de Elecciones concluyó el conteo de los 856.000 votos josefinos

EscucharEscuchar
Por Natasha Cambronero
Nogui Acosta, Abril Gordienko, Álvaro Ramírez, José María Villalta y Claudia Dobles
De izquierda a derecha, Nogui Acosta, del PPSO; Abril Gordienko, del PUSC; Álvaro Ramírez, del PLN; José María Villalta, del FA; y Claudia Dobles, de la CAC. Ellos son cinco de los 18 diputados electos por San José para la legislatura 2026-2030. (Archivo/La Nación/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026diputados electosdiputados electos por San JoséAsamblea LegislativaTSE
Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.