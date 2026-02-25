Escrutinio definitivo del TSE deja en firme a los 18 diputados de San José para el periodo 2026-2030

De izquierda a derecha, Nogui Acosta, del PPSO; Abril Gordienko, del PUSC; Álvaro Ramírez, del PLN; José María Villalta, del FA; y Claudia Dobles, de la CAC. Ellos son cinco de los 18 diputados electos por San José para la legislatura 2026-2030.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) concluyó el escrutinio definitivo de los casi 856.000 votos para diputados de San José, con lo que confirmó la repartición de las 18 curules de esta provincia para el periodo 2026-2030.

Según proyecciones de La Nación con base en las actas del conteo, las curules josefinas se distribuyen entre cinco partidos políticos de la siguiente manera:

Ocho para el Pueblo Soberano ( PPSO )

para el Pueblo Soberano ( ) Cinco para Liberación Nacional ( PLN )

para Liberación Nacional ( ) Tres para el Frente Amplio ( FA )

para el Frente Amplio ( ) Una para la Coalición Agenda Ciudadana ( CAC )

para la Coalición Agenda Ciudadana ( ) Una para la Unidad Social Cristiana (PUSC)

Votos en porcentajes

El PPSO ganó la mayoría de sillas tras obtener el 39,4% de los sufragios emitidos en esta provincia en la papeleta diputadil.

El PLN sacó el 25,3%, el FA el 15,9%, la CAC el 5,1% y el PUSC el 4,7%. En tanto, el 9,7% restante se lo repartieron otras 17 agrupaciones.

De esta forma, se confirmaron las proyecciones hechas por este diario desde el mismo día de las elecciones, el pasado 1.° febrero, cuando se había contabilizado cerca del 95% de las mesas receptoras de votos.

Aunque matemáticamente era posible una modificación en la repartición con el escrutinio definitivo, las probabilidades de un cambio eran pocas o nulas.

La única opción era que Nueva República superara la barrera del subcociente, el límite mínimo para optar por un escaño, y le ganara un puesto a Pueblo Soberano, que obtuvo su octava curul con solo 4.133 votos.

Sin embargo, la agrupación liderada por el diputado Fabricio Alvarado se quedó corta, a 2.371 votos de distancia. Obtuvo 21.407 en San José, en donde el subcociente fue de 23.778.

Estos son los elegidos por partido

Los siguientes son los diputados electos por partido:

Pueblo Soberano

—Nogui Acosta Jaén

—Kattia Mora Montoya

—Stephan Brunner Neibig

—Mayuli Ortega Guzmán

—Gonzalo Ramírez Zamora

—Anna Katharina Muller Castro

—Antonio Barzuna Thompson

—Esmeralda Britton González

Liberación Nacional

—Álvaro Ramírez Bogantes

—Iztarú Alfaro Guerrero

—Rafael Ángel Vargas Brenes

—Andrea Valverde Palavicini

—Marco Francisco Badilla Chavarría

Frente Amplio

—José María Villalta Florez-Estrada

—Vianey Mora Vega

—Antonio Trejos Mazariegos

Coalición Agenda Ciudadana

—Claudia Dobles Camargo

Unidad Social Cristiana

—Abril Gordienko López

¿Cómo se eligen los diputados?

El sistema de elección de diputados es distinto al de la papeleta presidencial, pues se calcula un cociente por provincia.

Para asignar las curules, se divide la cantidad total de votos válidos entre el número de curules asignadas a la provincia.

Cada partido obtiene una curul cada vez que alcanza un cociente. Si luego de asignar los escaños de esta forma aún quedan puestos disponibles, estos se distribuyen entre los partidos que superaron el cociente y aún tienen residuos, junto a los que superaron el subcociente, que es la mitad del cociente.

Las agrupaciones que no alcancen ese piso no pueden participar en la distribución.

La semana pasada, el TSE finalizó el conteo de las 2.186 juntas receptoras de votos colocadas en San José y con base en ese escrutinio este diario hizo las proyecciones. En los próximos días se conocerán los resultados de las otras seis provincias y los nombres de los otros 39 congresistas.