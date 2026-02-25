TSE concluye escrutinio de votos para diputados de Alajuela: estos son los 12 elegidos

José Miguel Villalobos, de Pueblo Soberano; Diana Murillo, de Liberación Nacional; y Edgardo Araya, del Frente Amplio, serán tres de los 12 diputados alajuelenses que ocuparán una curul en el Congreso desde el 1.° de mayo.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) finalizó el escrutinio definitivo de los votos de la papeleta para diputados de Alajuela y confirma quiénes serán las 12 personas que ocuparán una curul por esa provincia en la Asamblea Legislativa a partir del 1.° de mayo.

Según proyecciones de La Nación, en esa provincia solo tres partidos obtuvieron escaños. Pueblo Soberano (PPSO), de la presidenta electa, Laura Fernández, arrasó en ese territorio. Obtuvo el 52% de los votos, lo que le permitió quedarse con el mayor número de diputaciones. Al final, la distribución quedó de la siguiente manera:

—Pueblos Soberano (PPSO): 7

—Liberación Nacional (PLN): 3

—Frente Amplio (FA): 2

El PLN consiguió sus escaños tras quedarse con el 22,64% de los sufragios y el FA con el 10,75%. Las restantes 17 agrupaciones se distribuyeron el 14,41% restante.

En total hubo 516.686 votos válidos en esta provincia, donde el abstencionismo fue del 28%.

Un diputado más que hace cuatro años

En esta ocasión, Alajuela eligió 12 diputaciones, una más que hace cuatro años debido al resultado del último censo.

En esta provincia, las curules quedaron tal cual las proyecciones que se hicieron desde el mismo día de las elecciones; la distribución no varió con el conteo definitivo.

Solo el PPSO, el PLN y el FA alcanzaron el cociente. Ninguna de las otras 17 agrupaciones políticias llegó al subcociente (mitad del cociente), que fue de 21.529, y que constituye el piso mínimo para entrar en la repartición.

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) quedó a 3.913 votos del subcociente, la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) a 7.885 y Nueva República a 8.962 votos.

Estos serán los 12 diputados alajuelenses en el próximo Congreso:

Pueblo Soberano

—José Miguel Villalobos Umaña

—Zaira Murillo Marín

—Gerardo Bogantes Rivera

—Grethel Ávila Vargas

—Wilson Jiménez Cordero

—Kattia Ulate Alvarado

—Fernando Obaldía Álvarez

Liberación Nacional

—Diana Murillo Murillo

—Eder Hernández Ulloa

—Karen Alfaro Jiménez

Frente Amplio

—Edgardo Araya Sibaja

—Sigrid Segura Artavia

¿Cómo se eligen los diputados?

El sistema de elección de diputados es distinto al de la papeleta presidencial. Se calcula un cociente por provincia.

Ese número se obtiene dividiendo el total de votos válidos entre la cantidad de curules asignadas a la provincia, en este caso 12.

Los partidos obtienen una curul cada vez que alcanzan un cociente. Si luego de asignar los escaños de esta forma aún quedan puestos disponibles, estos se distribuyen entre los partidos que superaron el cociente y aún tienen residuos, junto a los que superaron el subcociente, que es la mitad del cociente.

Las agrupaciones que no alcancen ese piso no pueden participar en la distribución.

La semana pasada, el TSE también finalizó el conteo de las 2.186 juntas receptoras de votos colocadas en San José. Esta semana terminó las 1.399 de Alajuela y con base en ese escrutinio este diario hizo las proyecciones.

En los próximos días se conocerán los resultados de las otras cinco provincias y los nombres de los otros 27 congresistas.