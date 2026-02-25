Política

TSE concluye escrutinio de votos para diputados de Alajuela: estos son los 12 elegidos

Tres partidos se repartirán las curules, tras finalizar conteo de 516.686 votos válidos

EscucharEscuchar
Por Natasha Cambronero
José Miguel Villalobos, Diana Murillo y Edgardo Araya
José Miguel Villalobos, de Pueblo Soberano; Diana Murillo, de Liberación Nacional; y Edgardo Araya, del Frente Amplio, serán tres de los 12 diputados alajuelenses que ocuparán una curul en el Congreso desde el 1.° de mayo. (Archivo/La Nación/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Diputados electosDiputados electos por AlajuelaTSEescrutinio elecciones 2026Nueva Asamblea Legislativa
Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.