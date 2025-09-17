Rodrigo Chaves anunció que no asistirá a la sesión legislativa donde podrían levantar su inmunidad

El presidente Rodrigo Chaves anunció que no asistirá a la sesión legislativa del lunes 22 de setiembre, en la que los diputados votarán para definir el levantamiento de su inmunidad.
Así lo manifestó este miércoles durante su habitual conferencia de prensa en Casa Presidencial.
“Yo no me presentaré al Congreso a hablar, a interactuar de este tema absurdo con Arias y sus secuaces. No voy a ir, sencillamente, porque esto no tiene ni pies ni cabeza. No es más que un montaje con un testigo de la corona al que no se le puede creer absolutamente nada”, indicó el mandatario.
Noticia en desarrollo...