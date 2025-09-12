Política

Pilar Cisneros revierte lo que anunció a jefes de fracción: dice que Chaves aún está pensando si asiste a sesión sobre inmunidad

La jefa oficialista, Pilar Cisneros, comentó al mediodía que Rodrigo Chaves había apartado el lunes 22 de setiembre en su agenda: ‘él confirmó que sí podía’; ahora, dice que el presidente aún lo está pensando

Por Aarón Sequeira

La jefa oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, se contradijo este jueves, luego de haber anunciado en la reunión de los voceros de las fracciones legislativas que Rodrigo Chaves había confirmado su asistencia a la sesión de la Asamblea Legislativa donde se debatirá el levantamiento de su inmunidad.








