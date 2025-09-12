Pilar Cisneros revierte lo que anunció a jefes de fracción: dice que Chaves aún está pensando si asiste a sesión sobre inmunidad

La jefa oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, se contradijo este jueves, luego de haber anunciado en la reunión de los voceros de las fracciones legislativas que Rodrigo Chaves había confirmado su asistencia a la sesión de la Asamblea Legislativa donde se debatirá el levantamiento de su inmunidad.

Primero, cuando el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, puso a discusión la fecha prevista para esa sesión del plenario, lunes 22 de setiembre, Cisneros le comentó al jerarca parlamentario que, como Arias lo había avisado anticipadamente, ya Chaves “lo tenía reservado con tiempo y él había confirmado que sí podía”.

Rodrigo Chaves confirmó asistencia a sesión sobre inmunidad, informó Pilar Cisneros a jefes

Incluso, la vocera chavista se negó a cambiar esa fecha, porque el presidente de la República tiene apartada esa fecha en su agenda, y el diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), había pedido postergarlo porque ese lunes 22 tiene celebraciones del año nuevo judío.

Precisamente, porque Pilar Cisneros dijo que el presidente había confirmado que podía asistir al plenario en esa fecha y no en otras, fue que los jefes de fracción acordaron apartar esa sesión para la discusión sobre la inmunidad ese día y rechazaron la petición de Feinzaig.

No obstante, horas más tarde, Cisneros se comunicó con La Nación para afirmar que, tal vez, ella no se había dado a entender, y que Rodrigo Chaves “no ha tomado la decisión”.

“Lo que dije es que en la agenda tenía separado el día porque ya había sido notificado de que ese día se ve lo del levantamiento de la inmunidad, pero él no ha tomado la decisión y no ha decidido si va a venir o no va a venir”, dijo vía telefónica Cisneros.

La jefa oficialista agregó que Chaves liberó ese día en su agenda, para estar pendiente o ver la sesión, pero enfatizó que no ha tomado la decisión.

Chaves critica normas que le aplicarán en plenario

Un día antes, en la conferencia de prensa previa al Consejo de Gobierno, Rodrigo Chaves alegó que no había decidido si asistiría o no a la votación en el Congreso.

La Constitución Política y el Reglamento legislativo le aseguran al funcionario acusado el derecho de presentarse al plenario, escuchar el informe sobre su inmunidad, y presentar los argumentos que considere necesarios para su defensa.

En esa misma conferencia del miércoles, Chaves se quejó de que, según su criterio, Arias le haya impuesto un corto tiempo para hablar y alegó que no se le permitía el derecho de defensa.

No obstante, la asignación del tiempo y la norma que lo obliga a salirse del plenario después de dar sus argumentos son normativa reglamentaria del Congreso, que tienen rango legal.

Rodrigo Chaves se quejó de las condiciones que tendría en votación sobre su inmunidad

Aunque la norma no establece plazo, Arias puntualizó que él tendrá el doble del tiempo que las diputadas que recomendaron que se le quite el fuero, es decir, 30 minutos.

Ese tiempo es el triple que tienen los comparecientes en las comisiones y el mismo tiempo que se les da a los ministros cuando concurren al plenario a exponer algún asunto de interés público.

También reclamó Chaves que no pueda ir su abogado ni pueda haber preguntas y respuestas, pero de nuevo, se trata de normas reglamentarias ya establecidas para la Asamblea Legislativa.

De hecho, en la comisión especial sobre el levantamiento de su inmunidad, Rodrigo Chaves y su abogado, José Miguel Villalobos, se extendieron por todo el tiempo que les dio la presidenta de ese órgano, la diputada Andrea Álvarez, y dejaron plasmado su argumento.

Ahora, Chaves se queja de que, supuestamente, no le den derecho de defensa ni haya presunción de inocencia.

En la conferencia del miércoles, dijo que anunciaría oficialmente, el 19 o 20 de setiembre, si finalmente asistirá o no, pero en realidad ya lo hizo en comunicación informal al Congreso, a través de sus voceros.

Rodrigo Arias: ‘El presidente quiere un traje a la medida, a él le estorban la ley y las reglas’

Respecto a las críticas que lanzó Chaves en la conferencia, Rodrigo Arias puntualizó que el mandatario deja ver un profundo desconocimiento de la ley, sobre todo porque cuestiona las normas que se le aplican y dijo que parece no haber leído el Reglamento.

“Si lo hubiera leído, la conclusión que hubiera sacado es que la actuación que estamos tomando es totalmente apegada a la ley. Todo lo que estamos haciendo es seguir un procedimiento reglamentario”, dijo Arias.

Además, el presidente del Congreso señaló que, con sus cuestionamientos, Chaves deja ver que quiere un traje a la medida, además de que le estorban la ley y las reglas.