Reciclaje de propuestas: Candidatos incluyen en sus planes obras viales ya terminadas y oficialismo revive promesas incumplidas

Carretera a San Carlos, intercambios en Taras-La Lima, Barranca-Limonal y ruta 27 se repiten en programas de gobierno

Por Patricia Recio
Paso Desnivel La Lima Cartago
Aunque el proyecto Taras-La Lima está casi finalizado, está incluido en varios de los planes de gobierno. (Alonso Tenorio/Atenorio)







