Reciclaje de propuestas: Candidatos incluyen en sus planes obras viales ya terminadas y oficialismo revive promesas incumplidas

Aunque el proyecto Taras-La Lima está casi finalizado, está incluido en varios de los planes de gobierno.

Mientras que candidatos de oposición incluyen en sus planes de gobierno proyectos viales ya finalizados, en ejecución o que están por recibir orden de arranque, el partido oficialista revive varias promesas incumplidas por el presidente Rodrigo Chaves.

Así se desprende de una revisión realizada por La Nación a diez programas de gobierno que incluyen estos proyectos entre sus compromisos. Los restantes planes, si bien mencionan propuestas de movilidad e infraestructura, no hacen referencia a estas obras en específico.

Entre los proyectos que más se repiten destacan los intercambios de Taras y La Lima, en Cartago, cuyas obras principales terminaron en diciembre anterior.

También aparecen los intercambios en Hatillos (próximos a finalizar), la ampliación del tramo Barranca-Limonal, el corredor San José-San Ramón, la ruta 32, la ampliación de la ruta 27 y la carretera a San Carlos.

Este es el detalle de los principales planteamientos de los aspirantes en materia de obras viales:

El Partido Liberación Nacional (PLN), liderado por Álvaro Ramos, resume en un solo párrafo las obras que impulsaría. En ese apartado incluye tanto las intervenciones en Taras-La Lima, como la ruta 32, y los intercambios de los Hatillos.

También plantea la “activación” de la ampliación del tramo Barranca-Limonal, cuya orden de inicio se dio el pasado 21 de enero, luego de tres años de estar detenido.

Además, menciona los intercambios de Naranjo y Coyol, los cuales ya fueron adjudicados y también están por iniciar, así como la construcción de la carretera a San Carlos y la ampliación de la ruta 27 entre San José y puerto Caldera.

Por su parte, la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), de Claudia Dobles, propone ampliar la ruta 1 en dos tramos: el primero corresponde al ya citado corredor entre San José y San Ramón, y el segundo sería la obra entre Barranca y Limonal.

Dobles también indica que impulsará la conclusión de la carretera a San Carlos, así como desarrollar el corredor San José-Cartago (gestionado en este momento mediante una iniciativa privada) y “terminar” los pasos a desnivel en la Circunvalación sur (Hatillos).

En el caso de la ruta 32, al igual que otros candidatos, Dobles ofrece pasos a desnivel para reemplazar las cuestionadas rotondas que esta administración construyó y que luego decidió eliminar. Cuatro de esos intercambios ya están en proceso de licitación. Por otra parte, planteó ejecutar obras para estabilización en la zona de montaña del cerro Zurquí.

Varios candidatos ofrecen reemplazar las rotondas que este gobierno construyó en la ruta 32 en lugar de los pasos a desnivel que estaban previstos en el diseño original. (Reiner Mon/Reiner Montero)

Pasos a desnivel en vez de rotondas

El Partido Liberal Progresista (PLP), de Eliécer Feinzaig, propone “dar seguimiento a la finalización” y asegurar la entrega según cronograma de las obras en Taras-La Lima y los Hatillos.

También hace mención al tramo Barranca-Limonal y señala la necesidad de formalizar un crédito que se encuentra en la Asamblea Legislativa para la ampliación del corredor San José-San Ramón.

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), de Juan Carlos Hidalgo, también plantea en su programa de gobierno, “concluir mejoras con pasos a desnivel en el arco sur” de Circunvalación (Hatillo 6 a Hatillos 8). La novedad en este caso es que sí menciona otras intervenciones urgentes que requieren los intercambios de esa vía con las rutas 27, 32 y 1.

En el caso de Taras, Hidalgo promete “revisar integralmente el proyecto, recuperar el cuarto nivel de la vía Cartago-La Lima para acceso al futuro hospital y presentar propuestas antes del 31 de diciembre del 2026”.

También ese programa menciona la ejecución del proyecto Barranca-Limonal y de otros ya conocidos como la ampliación de la ruta 27, la ruta 21 en Liberia, la radial de Lindora y la vía a Cartago.

Tanto el PLP como el PUSC mencionan entre sus planes la finalización de la ruta 32, con las obras que eliminó la actual administración, como los pasos a desnivel que se cambiaron por rotondas. En ambos programas se indica que el costo de estas obras es de $120 millones.

Prometen agilizar procesos

Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos (PUP), plantea la ampliación de la ruta 1 (San José–San Ramón), la modernización de las rutas 2 (San José–Cartago) y 21, la conclusión de la carretera a San Carlos y la ampliación de la ruta 27. También propone ejecutar la sección urbana de la ruta 32 (parque Braulio Carrillo-barrio Tournón), y la radial a Heredia por Circunvalación norte.

Mientras, el Partido Nueva República (PNR), de Fabricio Alvarado, también incluye la promesa de “agilizar los procesos asociados al desarrollo de los proyectos de rutas nacionales como las rutas 32, 27, Cartago, San Ramón y San Carlos”.

En el caso de Ariel Robles, del Frente Amplio, su plan de gobierno señala una serie de acciones y diagnósticos en distintas áreas de infraestructura, pero solo hace referencia a la ruta San Carlos como proyecto vial específico.

El Partido Avanza, de José Aguilar, solo menciona la “finalización” de la ruta 32 y la ampliación de la ruta 27, así como la construcción de una “trocha norte” entre sus proyectos específicos.

Por su lado, el exjerarca de Obras Públicas, Luis Amador quien aspira a la presidencia con el Partido Integración Nacional (PIN), recoge varias obras que él mismo había ofrecido completar cuando estaba al frente del ministerio.

Entre ellas figuran la ampliación del corredor San José-San Ramón y la ampliación de la ruta 27 mediante un fideicomiso de titularización. Además, menciona la necesidad de “mejorar” la ruta 32, cuya modificación en el diseño también fue impulsada en su gestión.

Las promesas incumplidas

Las propuestas de la candidata oficialista, Laura Fernández, recogen varias de las promesas incumplidas por el actual gobierno en materia de infraestructura.

La principal tiene que ver con la construcción de la carretera a San Carlos, que el actual mandatario prometió dejar finalizada al cierre de su gestión, pero que a la fecha aún mantiene en el limbo el futuro del tramo central.

La finalización de la carretera a San Carlos es la principal deuda pendiente del actual gobierno en materia de infraestructura. (Jose Cordero/José Cordero)

En el documento del Partido Pueblo Soberano (PPSO), se indica que buscarán la “finalización y operación” de la carretera a San Carlos y del tramo de Barranca-Limonal. En realidad, ambos proyectos ya se encuentran en ejecución.

Su programa también menciona la ampliación de la ruta 21, la cual también corresponde a un proyecto de esta administración, así como el tramo Caldera-Barranca que es analizado mediante una iniciativa privada.

Fernández también retomó en su plan otros proyectos insignia que esta administración dejó en el olvido como la construcción de Ciudad Gobierno y de la Marina de Limón

El programa de Fernández no hace referencia a la ampliación de la ruta 27, cuya negociación también se estancó en este gobierno y que Chaves, durante el discurso por sus primeros 10 días de mandato, prometió finalizar en este periodo.