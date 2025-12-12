Túnel y paso elevado en Hatillos ya tienen fecha de apertura

El túnel y paso elevado que se construye en Hatillo 5 y 6 sería la última de estas obras en entrar en operación . Foto Alonso Tenorio

Los dos pasos a desnivel que se construyen en las intersecciones de Hatillos 5 y 6 y entre los Hatillos 7y 8 se encuentran en fases finales y la expectativa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) es que durante el mes de enero, se habilite el tronco principal de ambas obras completar así el plan de librar por completo la ruta de Circunvalación de semáforos.

Actualmente el mayor avance lo presenta el puente vehicular que permitirá el tránsito entre Hatillos 7 y 8. Se prevé que ese paso superior entre en operación en los primeros días del 2026, según explicó el jerarca de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón.

En el caso del túnel, el ministro sostuvo que también se está “corriendo” para completar el semi túnel y paso elevado, que se ubica en el cruce entre los Hatillos 5 y 6.

De acuerdo con el jerarca la intención es que este también pueda habilitarse a finales de ese mes, aunque reconoció que quedarían algunas obras complementarias pendientes, en accesos y marginales.

“Ese tiene un túnel pero también un puente, entonces no es un puente tan grande como el otro, ni un túnel tan profundo. Se hizo medio túnel y medio puente, eso es lo que entraría en operación, todo el paso sobre Circunvalación y el resto quedaría posteriormente”, agregó.

Detalle de las obras

En el caso del paso inferior, el MOPT había detallado que el relieve del lugar y la existencia de una red sanitaria, fue lo que determinó que la obra se hiciera mediante un paso deprimido, que se extiende unos 90 metros a cada extremo del cruce, para un total de 180 metros lineales de obra.

El proyecto además incluye mejoras en aceras, pasos peatonales y obras de manejo de agua.

Entre Hatillos 7 y 8 la obra consiste en un paso superior para dejar libre de intersecciones el tránsito de la Circunvalación. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El proyecto fue adjudicado a MECO por un monto de ¢4.270 millones y las obras recibieron la orden de inicio en enero de este año.

En tanto, el paso superior que se ejecuta unos kilómetros más adelante entre los Hatillos 7 y 8, representa la obra más sencilla de las tres que se contrataron en ese sector.

Esa obra que se comenzó a construir en octubre del año pasado, consiste en un paso elevado de 385 metros de longitud, y tendrá dos carriles con aceras, además incluye la demolición del actual puente peatonal que se ubica en el sitio y la construcción de uno nuevo, frente a la plaza de deportes de Hatillo 8.

El proyecto contempla la construcción de aproximaciones, aceras, traslado de servicio públicos, drenajes, carriles de aceleración y desaceleración. Las obras también contarán con la debida demarcación.

Este proyecto también fue encargado MECO y tienen un costo de ¢5.189 millones, financiados con fondos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

A estas estructuras se suma el viaducto inaugurado a inicios de este año en la intersección entre los Hatillos 3 y 4, esa obra incluyó un paso elevado para dar continuidad a la Circunvalación y una rotonda en la parte inferior para facilitar la interconexión entre las comunidades y posibles retornos.

Por ese sector de la Circunvalación transitan a diario unos 65.000 vehículos.