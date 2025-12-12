El País

Túnel y paso elevado en Hatillos ya tienen fecha de apertura

El MOPT planea completar obras en enero para cumplir promesa de librar la Circunvalación de semáforos

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Puente los Hatillos
El túnel y paso elevado que se construye en Hatillo 5 y 6 sería la última de estas obras en entrar en operación . Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HatillosCircunvalaciónTúnel
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.