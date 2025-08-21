El País

¿Cuándo estarán listos los dos pasos elevados en los Hatillos?

Una vez finalizados estos dos pasos a desnivel se podrá recorrer la Circunvalación sin detenerse

Por Patricia Recio

Los dos pasos que se construyen en la Circunvalación sur, para eliminar los últimos cruces semaforizados de esa ruta, ya tienen fecha de finalización.








Hatillos 7 y 8Hatillos 5 y 6MOPT
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

