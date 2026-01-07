¿Qué ofrecen los candidatos para aliviar el martirio vial? Casi todos coinciden en un proyecto

El transporte público y la movilidad vial figuran entre los factores que más pesan en el voto para las elecciones del 2026, de acuerdo con la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR). El tema se ubica dentro del top 10 de las principales preocupaciones del electorado.

La crisis vial es evidente. En Costa Rica, el atraso promedio en carretera fue de 3,16 minutos por cada 100 metros en el 2024, según el Índice de Competitividad Nacional. El Pacífico Central y la Región Central tienen los atrasos más altos (4,24 minutos y 3,2 minutos, respectivamente).

¿Qué proponen los candidatos presidenciales para solucionar esta crisis?

Laura Fernández (Partido Pueblo Soberano)*

El plan de gobierno de Laura Fernández habla de ampliar 11 rutas nacionales. (La Nación/Lucía Astorga/Lucía Astorga)

Laura Fernández declinó conceder una entrevista para hablar de este y otros temas, después de que La Nación le extendió una invitación. Las propuestas que se mencionan a continuación son tomadas de su plan de gobierno.

El texto de la oficialista habla de ampliar 11 rutas nacionales, entre ellas la ruta 21 (Liberia‐cruce Comunidad), la ruta 2 (Palmar Norte‐Paso Canoas) y la ruta 23 (Caldera-Barranca). Además, cita la construcción de las radiales a Heredia y Desamparados, así como finalizar la carretera a San Carlos y el tramo Barranca-Limonal.

El plan de gobierno propone implementar un sistema ferroviario que conecte Muelle de San Carlos con la Terminal de Contenedores de Moín y apoyar el proyecto de Tren Eléctrico de Pasajeros de la Gran Área Metropolitana, que no incluye subsidio del Estado.

Álvaro Ramos (Partido Liberación Nacional)

Álvaro Ramos propone unificar las autoridades en transporte público. (JOHN DURAN/John Durán)

Álvaro Ramos propone ampliar la Florencio del Castillo, la ruta 1, y la ruta 27, como parte de los ejes para resolver el colapso vial en la Gran Área Metropolitana (GAM).

Sin embargo, reconoce que “es muy difícil resolverlo solo con más vías, sino que se debe pensar en más uso de transporte público y hacer una ponderación, primero cómo integrar de manera multimodal autobuses, taxis y tren”.

Agregó que promoverá la sectorización de los autobuses.

“Hay que hacer una reforma legal que permita tener una autoridad que centralice todo el transporte público”, señaló. Para esto, propone fusionar todas las autoridades de transporte público, para visualizarlo integralmente, de manera multimodal.

Ramos además está de acuerdo con impulsar un tren eléctrico. Sobre el subsidio para costear la operación, dijo: “Hay que contrastar qué queremos priorizar a nivel de subsidio”.

Ariel Robles (Partido Frente Amplio)

Ariel Robles promovería el teletrabajo y el tren eléctrico urbano. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Ariel Robles priorizaría el tren eléctrico urbano y el tren de carga. En su criterio, este último permitiría generar los recursos para poder subsidiar el transporte público.

“Si no hay un subsidio, la gente no tiende a utilizar el servicio público”, dijo el candidato.

Agregó que otra de sus prioridades es la sectorización del transporte público. “Los autobuses no pueden estar brindando un servicio en función de la empresa, tiene que ser en función del servicio público, de la sociedad y de la gente”.

Una tercera medida es el teletrabajo. “Hay un decreto actual, especialmente para funcionarios públicos, pero tiene el pequeño problema de que queda en criterio de la jefatura de turno el aplicar este protocolo o no aplicarlo. Hay jefaturas que, por una percepción social, a veces un sesgo más que un criterio, prefieren no gestionar el teletrabajo”, declaró.

Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana)

Claudia Dobles propone retomar planes de la administración de su esposo, el expresidente Carlos Alvarado. (Jose Cordero/José Cordero)

Claudia Dobles resaltó que la GAM requiere de un tren eléctrico, “aunque sea iniciando con dos líneas”. La candidata dijo estar clara en que el tren debe estar subsidiado.

La ex primera dama propone retomar la sectorización de los autobuses. Además, destacó el pago electrónico como una forma de “integrar todas las formas de transporte”.

Asimismo, aboga por la electrificación de toda la flota vehicular.

Impulsa planes de transporte público regionalizados, “porque el nivel y el sistema de transporte público de la Gran Área Metropolitana es muy diferente a la estrategia de transporte público que uno puede tener en Limón, en Puntarenas o en Guanacaste”.

Dobles propone retomar el plan estratégico integral de movilidad y transporte público que dejó la administración 2018-2022.

“Era un programa integral que tenía una cartera de inversión importante, que incluía el proyecto del tren eléctrico”, expresó.

Natalia Díaz (Partido Unidos Podemos)

Natalia Díaz dijo que revisaría la propuesta actual del tren eléctrico para ajustarla e impulsarla. (JOHN DURAN/John Durán)

Natalia Díaz busca que, en el corto plazo, se amplíe el horario del tren hacia los fines de semana, mientras avanza el préstamo en la Asamblea Legislativa para el nuevo tren, “que ojalá esté para abril del 2026″.

Díaz propone enfocarse en planificar mejor los proyectos para que salgan bien en la etapa de preinversión. “Hay un montón de obstáculos por el tema de expropiaciones, localización de servicios... porque no hay planificación nacional y no hay política de Estado. Entonces, cuando llega el proyecto y empieza a avanzar, empezamos a darnos cuenta de que nos falta todo. Yo voy a tomar todo lo que deje esta administración o la pasada, no importa quién lo dejó”, manifestó.

En cuanto al tren eléctrico, señaló que revisaría la propuesta actual y le haría ajustes. “Es mejor tomar lo que está encaminado y mejorarlo. Yo no veo cómo un proyecto de tren eléctrico sea posible sin subsidio. Le soy honesta. En todo el mundo se subsidia”, indicó.

Juan Carlos Hidalgo (Partido Unidad Social Cristiana)

Juan Carlos Hidalgo revisaría los números del tren eléctrico. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Hidalgo propone hacer intervenciones “muy puntuales” en infraestructura, para reducir presas, como eliminar “cuellos de botella” en puntos de alta congestión. Apunta en contratar 400 oficiales de tránsito.

“La única manera de eliminar las presas es con un sistema de transporte público atractivo, eficiente y accesible. Vamos a ver primero el proyecto de tren eléctrico que va a dejar esta administración, ver si los números cierran y si es así, le vamos a dar continuidad”, adelantó.

Agregó que analizaría un sistema de autobuses rápidos con carril exclusivo, según dijo, como el Transmilenio de Colombia o el Transantiago de Chile.

“No hay sistema de transporte público sin subsidio. La discusión nunca ha sido si subsidio o no subsidio, es de cuánto va a ser el subsidio”. Explicó que, en su criterio, el problema del tren eléctrico no es tanto el costo de construcción “que es alto”, sino el mantenimiento; es en ese punto donde debería centrarse el subsidio", dijo.

Fabricio Alvarado (Partido Nueva República)*

El plan de gobierno de Fabricio Alvarado promoverá un canal verde interoceánico. (Asamblea Legislativa /La Nación)

Fabricio Alvarado se negó a conceder una entrevista a La Nación, pese a las múltiples solicitudes. Las propuestas incluidas son tomadas de su plan de gobierno.

El plan dice que el país requiere un sistema multimodal de transporte masivo que reduzca el congestionamiento y la dependencia del vehículo privado.

Se propone, también, la construcción de un canal verde interoceánico que busca conectar el Pacífico y el Atlántico a través de la zona norte, con dos megapuertos, unidos por una autopista y tres líneas de tren de más de 300 kilómetros de extensión.

Menciona, además, un sistema multimodal de transporte masivo, que incluye un tren. No se mencionan subsidios.

Eliécer Feinzaig (Partido Liberal Progresista)

Eli Feinzaig propone un sistema de transporte centralizado. (JOHN DURAN/John Duran)

Eliécer Feinzaig explicó que, ante el vencimiento de las concesiones de autobús entre el 2029 y el 2030, explicaría a los concesionarios cómo va a funcionar un sistema de transporte centralizado. “Cada quien seguirá operando su línea, pero de manera integrada con todo el sistema”, dijo.

Según explicó, si un usuario en Pavas necesita ir a Desamparados, esta persona compraría el tiquete en Pavas y ese mismo tiquete le sirve para seguir hasta Desamparados haciendo un trasbordo.

Para Feinzaig, ninguno de los proyectos que se han presentado sobre el tren eléctrico es satisfactorio. “Tiene que ser un tren elevado. El derecho de vía ya lo tenemos porque puede ir por encima de las carreteras que ya existen, pero requiere de una inversión mucho mayor”.

Ante esto, dijo que trabajaría con organismos internacionales para buscar el financiamiento. Primero, determinaría el costo tanto de la construcción como el operativo; de esta forma, podría determinar la magnitud del subsidio: “No hay ningún sistema de transporte público de esta naturaleza en el mundo que sea autosostenible”, advirtió.

Luz Mary Alpizar (Partido Progreso Social Democrático)

Luz Mary Alpízar promovería un tren eléctrico para la GAM y de carga para las zonas productivas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Luz Mary Alpízar explicó que su eje es impulsar un tren para la Gran Área Metropolitana y trenes de carga para zonas productivas, así como reposicionar el transporte público como servicio esencial. “El objetivo es movilidad sostenible, reduciendo la dependencia del vehículo privado”, expresó.

Agregó que promovería un tren eléctrico interconectado con los autobuses, “dado que San José ya no soporta más carreteras internas”. Además, aseveró que el subsidio estatal al transporte público es “inevitable, como ocurre internacionalmente, al igual que en salud y educación”.

José Aguilar Berrocal (Partido Avanza)

José Aguilar Berrocal promovería buses eléctricos sobre rieles. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

José Aguilar Berrocal promovería vías exclusivas para los autobuses 24/7. Además, ampliaría los horarios de los trenes para los fines de semana, mejoraría “la comodidad del tren y la seguridad”.

El candidato explicó que Canatrans (Cámara Nacional de Transportes) propuso que los autobuses eléctricos transiten sobre los rieles del tren; dijo estar analizando la propuesta. “Es una medida que me parece que tiene como un 75% menos de costos que los trenes tal y como están concebidos, si uno hace un análisis de costo beneficio y de la rapidez. Los especialistas me han indicado que se requieren como entre 18 y 24 meses para poder tenerlo funcional. Me parece una medida que hace incurrir en menos gastos”.

Aguilar señaló que los sistemas de trenes y metros suelen requerir subsidios estatales porque la tarifa no cubre sus costos, salvo en el transporte de mercancías. Por ello, considera que un tren solo sería viable con apoyo del Estado, algo difícil en el contexto fiscal actual, y se inclina por un sistema de autobuses eléctricos que utilicen la infraestructura ferroviaria existente.

Fernando Zamora (Partido Nueva Generación)

Fernando Zamora promovería teleféricos, como ya se utiliza en algunas ciudades colombianas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Fernando Zamora incentivaría el teletrabajo y opciones alternativas como son los teleféricos, “que han tenido mucho éxito en ciudades como Guayaquil o Medellín”.

Zamora agregó que buscaría eliminar de “cuellos de botella” de acceso, sobre todo a las urbes. Además, continuaría con el proyecto del tren urbano, dándole continuidad al proyecto que existe actualmente.

Agregó que aumentaría las etapas sucesivas del tren, pero “eso ya es algo a largo plazo que habrá que ver, pero también es algo que debemos valorar”.

Claudio Alpízar (Partido Esperanza Nacional)

Claudio Alpízar no priorizaría el tren en la GAM, sino en las zonas costeras. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Claudio Alpízar explicó que las grandes carreteras deben desarrollarse mediante alianzas público-privadas, con pesos y rutas alternas sin peaje, garantizando movilidad y redundancia ante cierres o emergencias.

Las terminales de autobuses dejarían de estar en el centro; impulsaría carreteras en zonas rurales y recuperaría la red ferroviaria hacia el Atlántico y el Pacífico para sacar contenedores de rutas saturadas como la 32.

Alpízar dijo que su prioridad no es un tren metropolitano, sino el tren al Atlántico, al Pacífico y el canal seco Moín–La Cruz, para desarrollo regional y carga. El tren urbano sería un tercer escalón dentro de su plan y se financiaría con alianzas público‑privadas y “créditos bien negociados”.

Ana Virginia Calzada (Partido Centro Democrático y Social)

Ana Virginia Calzada promovería el teletrabajo. (Jose Cordero/José Cordero)

Ana Virginia Calzada planteó impulsar el teletrabajo y priorizar la conclusión de tramos viales sin terminar, al considerar que optimizar la infraestructura es clave para lograr una mejor movilidad .

Agregó que el tren debe estar subsidiado por el Estado “porque de acuerdo con los estudios que hay, el costo del tren eléctrico es más alto que la cantidad de usuarios que se pueden tener”.

Sin embargo, advirtió de que “hay un estudio que hemos estado analizando, en el cual las vías internas no dan para un tren“.

“Lo dijo el Colegio de Ingenieros, hay un informe del MOPT en ese sentido, pero creo que deben tener certeza de que elegiremos el mejor proyecto para los costarricenses”, comentó.

David Hernández (Partido de la Clase Trabajadora)

David Hernández promovería un sistema de transporte público, gratuito y eficiente. (Alonso Tenorio/Atenorio)

David Hernández declaró que promovería un sistema de transporte que sea público, gratuito y eficiente.

“¿Qué medidas hay que tomar concretamente? Hay que desarrollar proyectos similares al tren eléctrico, pero mucho más amplios, que tomen en cuenta no solo rutas de la GAM, sino de otros lugares y además de eso un sistema de metro”, afirmó.

Agregó que tiene que haber, de manera inmediata, una intervención de las grandes empresas de transporte.

Hernández señaló que una eventual administración suya no debería limitarse a un tren eléctrico, sino a apostar por un sistema de transporte sostenible más amplio, que incluya también un metro y sea de carácter estatal.

Walter Hernández (Partido Justicia Social Costarricense)

Wálter Hernández promovería horarios escalonados de ingreso a los centros de trabajo y el teletrabajo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Wálter Hernández dijo que establecería horarios escalonados de ingreso y egreso a los trabajos, incentivaría el teletrabajo y la posibilidad de ampliar la restricción vehicular a otros lugares.

“Nos interesa muchísimo el tema del tren eléctrico, el metro, incluso aéreo. Lo importante aquí es el tema legal, que se inicie, se adjudique y se presupueste correctamente”.

Hernández pretende desarrollar un “proyecto binacional”, es decir, un tren que venga desde la frontera con Panamá. “No tenemos temor a subvencionar, porque sabemos que esa subvención va a rendir frutos enormes en otras áreas”, adelantó.

Boris Molina (Partido Unión Costarricense Democrática)

Boris Molina promovería que el ICE construya obra pública. (Jose Cordero/José Cordero)

Boris Molina explicó que su primera propuesta es que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realice obra pública, “que se nutra precisamente de capital de los planes de pensión complementaria y del sistema de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), ya que la Ley 7531 permitió que Jupema pudiera invertir el 20% de las utilidades en obra pública”.

Según el candidato, el caos vial se resuelve de dos formas muy importantes: una es creando los medios de transporte público más amplios, como el tren; y, segundo, ampliando los pasos a desnivel.

Para Molina, el tren debe estar subsidiado, “porque inicialmente lo que necesitamos es convencer a la gente de que no use tanto vehículo, que no contamine tanto, que no aglomere tanto”.

Agregó que el tren es necesario en por lo menos una de las ciudades principales: San José, Heredia, Cartago y Alajuela. Después, lo ampliaría.

Marco Rodríguez (Partido Esperanza y Libertad)

Marco Rodríguez impulsaría las concesiones y el teletrabajo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Marco Rodríguez impulsaría el sistema de concesión como una vía para desarrollar la movilidad, pero con un fortalecimiento de la fiscalización.

Promovería el teletrabajo y las interlíneas locales. Aseveró que el país ha tenido diferentes proyectos de tren eléctrico, pero que en su gobierno “el proyecto que sea, lo vamos a ejecutar; eso no puede esperar más”.

El candidato, además, propuso lo que denominó “parques industriales de movilidad”, a partir de propiedades ociosas del Estado. “¿Cómo funciona? Llegamos con nuestro carro, lo dejamos ahí y nos movilizamos en tren, en las interlíneas, de una forma más rápida."

En un eventual gobierno de Rodríguez, el tren no tendría subsidio público, “porque en realidad nosotros estamos brindando el sistema de servicio y la gente tiene que poner su granito de arena, pero yo sí creo que una cuota de pasaje de más de ¢1.000 está discutida“.

Ronny Castillo (Partido Aquí Costa Rica Manda)

Ronny Castillo cree que el modelo de concesiones "está agotado". (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ronny Castillo promoverá el diseño de ciudades más amigables y señaló que, aunque el tren rápido de pasajeros es una herramienta importante, resulta insuficiente por sí sola para resolver un problema de movilidad que es integral a nivel urbano.

“Creo que el sistema de concesiones está agotado. El Estado debería volver a tener control sobre esas concesiones, incluso poder tener algunos esquemas de pago por membresía al sistema de transporte público, para poder generar mejores precios para la gente y un sistema que pueda gestionarse de manera integral”, sostuvo.

El candidato explicó que le daría seguimiento al proyecto reciente que tiene el Ejecutivo sobre el tren eléctrico. “Tenemos que revisarlo un poco más, digamos, de profundidad para ver qué tan avanzado está. Sin embargo, a mí me parece que volvernos en el tiempo otra vez a cambiar el proyecto sería una estrategia de espera de muchos años que políticamente podría ser cobrada por la gente.”

Douglas Caamaño (Partido Alianza Costa Rica Primero)

Douglas Caamaño dijo que promovería un tren que no solo cubra Circunvalación, sino ciudades aledañas. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Douglas Caamaño se centró en explicar que la Municipalidad de Alajuela adjudicó un circuito de circulación para todo el anillo de circunvalación y circunvalación interna de Alajuela que va al aeropuerto. “Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Ya está hecho”.

En cuanto al tren eléctrico, dijo que promovería una alianza público-privada “y con el subsidio que sea, pero necesitamos hacerlo”.

Agregó que también estaría dispuesto a que el tren sea por iniciativa privada, para no solo cubrir el anillo de Circunvalación, sino las principales entradas: Tibás, Guadalupe, Moravia, Coronado, Aserrí y Desamparados.

Luis Amador (Partido Integración Nacional)

Luis Amador correría un tranvía eléctrico sobre llantas, desde la UCR hasta la Nunciatura. (JOHN DURAN/John Durán)

Luis Amador dijo que promovería un carril exclusivo para que corra un tranvía eléctrico sobre llantas, desde la UCR hasta la Nunciatura, en Pavas. “Acto inmediato, habrá otro sobre Circunvalación, para que pueda hacer el anillo y que interconecte con las estaciones del tren”, señaló.

Indicó que construiría de inmediato el tren con los recursos ya financiados mediante empréstitos, con el objetivo de extender la línea hasta Turrialba y, en el otro extremo, hasta Ciruelas de Alajuela.

“Los grandes estacionamientos en el exterior alimentarán a ese tren y quitarán presión. Después, en sentido norte-sur, tenemos que ir también con tranvías sobre llantas, pero hay que estudiar con cuidado si la capacidad que nos da para un carril exclusivo, lo ideal sería así”

Amador señaló que existen dos opciones para un tren eléctrico: uno de $850 millones, financiable con préstamos ya disponibles y con algunos pasos a desnivel, y otro totalmente elevado de $1.700 millones.

Indicó que optaría por el primero para ejecutarlo de inmediato y dejar el segundo para una etapa posterior, planteando que el financiamiento podría complementarse en el futuro con impuestos a propiedades beneficiadas o pequeños cargos en servicios públicos, una vez que el sistema esté en funcionamiento.