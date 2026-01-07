Política

¿Qué ofrecen los candidatos para aliviar el martirio vial? Casi todos coinciden en un proyecto

La crisis vial es una de las principales preocupaciones del electorado. Estas son las propuestas de los aspirantes presidenciales para solucionar el problema

Por Sebastián Sánchez

El transporte público y la movilidad vial figuran entre los factores que más pesan en el voto para las elecciones del 2026, de acuerdo con la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR). El tema se ubica dentro del top 10 de las principales preocupaciones del electorado.








