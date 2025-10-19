¿Provocaron los comentarios negativos el retiro de la campaña ‘Cayó la mordaza’? Esto respondió Casa Presidencial

Las instituciones públicas eliminaron de su imagen de portada las imágenes referentes a la campaña "Cayó la mordaza", tras una oleada de comentarios negativos, en los perfiles oficiales.

Casa Presidencial defendió la corta duración de la campaña “Cayó la mordaza”, cuyas publicaciones en las redes sociales de las instituciones públicas, controladas por el Poder Ejecutivo, comenzaron a desaparecer, tras las reacciones negativas que generaron las publicaciones.

“Siempre estuvo pensado que la publicación durara unas horas en nuestras redes”, respondió Zapote ante una consulta de La Nación.

Este medio remitió desde el pasado 3 de octubre un total de ocho preguntas a la Presidencia de la República, sobre la estrategia de comunicación que el gobierno de Rodrigo Chaves lanzó, un día antes.

La iniciativa buscaba atacar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por la entrada en vigencia de la veda a la propaganda gubernamental, con motivo del inicio de la campaña electoral.

LEA MÁS: Instituciones del Gobierno empiezan a borrar la campaña ‘Cayó la mordaza’, tras cientos de críticas en redes sociales

Sin embargo, el gobierno de Rodrigo Chaves únicamente se limitó a responder si el retiro de la campaña se debió a la respuesta negativa que recibió por parte de la población.

Presidencia alegó que la campaña en redes sociales fue el acto final del conteo que se efectuaba semanalmente, desde el 9 de julio, en la conferencia de prensa que el presidente Rodrigo Chaves dirige.

LEA MÁS: Defensoría acusa a la Fuerza Pública de insubordinación por difundir campaña ‘Cayó la Mordaza’

“La publicación en redes sociales de la Presidencia de la República fue el final de este conteo. Los ministerios que quisieron sumarse a la iniciativa lo hicieron antes del día en que inició la prohibición del TSE”, agregaron.

Casa Presidencial no respondió si se utilizaron recursos públicos para realizar la campaña, ni si el gobierno garantizará la neutralidad política en los meses previos a las elecciones nacionales de 2026. Tampoco aclaró si considera prudente iniciar el proceso electoral con un enfrentamiento directo contra el TSE, pese a que todos los gobiernos han tenido que acatar la veda.

LEA MÁS: Defensoría acusa a la Fuerza Pública de insubordinación por difundir campaña ‘Cayó la Mordaza’

Tampoco se refirió al señalamiento que hizo la Defensoría de los Habitantes, en un amparo electoral, de supuesta insubordinación por parte de la Fuerza Pública al compartir la campaña en sus redes sociales, pese a que este cuerpo policial está bajo el mando del TSE.

Los magistrados del TSE ordenaron el pasado 9 de octubre a los ministros de la Presidencia y Comunicación, Jorge Rodríguez Bogle y Arnold Zamora Miranda, garantizar la eliminación inmediata de la campaña “Cayó la Mordaza” de los perfiles institucionales, mientras se resuelve el fondo del amparo presentado por la Defensoría.

LEA MÁS: TSE acoge para estudio amparo de Claudio Alpízar contra Rodrigo Chaves por campaña en redes sociales

Los perfiles oficiales de las instituciones del Gobierno amanecieron el jueves 2 de octubre, con una misma imagen en sus portadas y publicaciones: la figura del presidente Rodrigo Chaves junto a la frase “Cayó la mordaza”.

No obstante, las gráficas fueron retiradas pocas horas después, tras una ola de comentarios negativos de usuarios en las páginas institucionales, que cuestionaron el contenido del mensaje.

LEA MÁS: Presidente Rodrigo Chaves plantea conflicto contra el TSE ante la Sala Constitucional

La campaña, orquestada desde Zapote, se lanzó como protesta contra la disposición legal que históricamente ha prohibido a los gobiernos realizar propaganda oficial desde el día de convocatoria de elecciones hasta el día de los comicios.

La única diferencia es que para el proceso electoral de 2026, el TSE dispuso que además de los medios de comunicación tradicionales, los mensajes exaltando las obras del gobierno tampoco pueden ser difundidos en redes sociales o plataformas digitales.