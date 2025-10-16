Política

TSE acoge para estudio amparo de Claudio Alpízar contra Rodrigo Chaves por campaña en redes sociales

Como medida cautelar, ordena dar de baja las publicaciones en redes sociales

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) admitió para estudio un recurso de amparo electoral presentado por el candidato presidencial Claudio Alpízar en contra del presidente de la República, Rodrigo Chaves, por la difusión en redes sociales de la campaña “Cayó la Mordaza”.
Claudio Alpízar y Rodrigo Chaves en una imagen de archivo. Foto: (Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TSERodrigo ChavesClaudio AlpizarCayó la Mordaza
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.