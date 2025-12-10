Política

Protesta frente a la Asamblea Legislativa busca detener TLC entre Costa Rica e Israel

Costa Rica e Israel firmaron el TLC en Jerusalén, pese a críticas

Por Sebastián Sánchez
Manifestación contra el TLC con Israel será este próximo miércoles 10 de diciembre frente al Congreso.
Manifestación contra el TLC con Israel será este próximo miércoles 10 de diciembre frente al Congreso. (Cortesía/Cortesía)







Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

