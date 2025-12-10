Protesta frente a la Asamblea Legislativa busca detener TLC entre Costa Rica e Israel

Manifestación contra el TLC con Israel será este próximo miércoles 10 de diciembre frente al Congreso.

Asociaciones propalestinas convocaron para este miércoles 10 de diciembre una manifestación pacífica frente a la Asamblea Legislativa, en San José, para oponerse al tratado de libre comercio (TLC) entre Costa Rica e Israel. La protesta será entre las 4 p. m. y las 7 p. m.

Este 8 de diciembre, los gobiernos de Costa Rica e Israel firmaron el TLC, informó el Ministerio de Comercio Exterior (Comex).

La firma se realizó en Jerusalén, y estuvo a cargo del jerarca de Comex, Manuel Tovar, y el ministro de Economía e Industria de Israel, Nir Barkat. Ahora será el Congreso de Costa Rica el decida si aprueba o no el tratado con ese Estado.

El grupo cuestiona al gobierno de Rodrigo Chaves por alcanzar ese acuerdo comercial.

“El TLC con Israel es una imposición cínica y sinvergüenza, fruto de la urgencia geopolítica del ente genocida que no representa intereses ni urgencias de Costa Rica, pero sí tiene todo que ver con la entrega ciega y servil de un Ejecutivo vendido que está arrastrando al país en bandeja de plata por intercambios personales. Ahora, todo dependerá de la Asamblea Legislativa”, dice parte del comunicado publicado en las redes sociales de estas asociaciones.

Este acuerdo ha generado críticas en Costa Rica, incluyendo las de organizaciones civiles y de los concejos municipales de Montes de Oca, Goicoechea y Pérez Zeledón, que pidieron al Ejecutivo no firmar el convenio con Israel ante la ofensiva militar en la Franja de Gaza.

El Congreso deberá decidir si aprueba o no el TLC entre Costa Rica e Israel. (Cortesía/Cortesía)

Según el Ministerio de Salud de Palestina, a octubre pasado, dicha ofensiva ha dejado 68.643 personas fallecidas, en su mayoría civiles.

El pasado 29 de noviembre, asociaciones propalestinas y otras organizaciones se manifestaron frente a la Cancillería y el Congreso para pedir que no se firmara ese acuerdo comercial.