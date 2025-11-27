El Mundo

Israel investiga video que muestra a soldados israelíes disparándoles a dos palestinos que se habían rendido

El ejército israelí afirmó que investiga un “incidente” en el que soldados dispararon a dos hombres palestinos con las manos en alto. Lea sobre el caso.

Por AFP
Captura de pantalla de video publicado por Palestine National TV, compartido por Drop Site News.
Captura de pantalla de video publicado por Palestine National TV, compartido por Drop Site News. (Palestine National TV/Captura de pantalla)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

