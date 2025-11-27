Cuatro países europeos exigen a Israel detener violencia de colonos en Cisjordania

Un soldado israelí carga las posesiones de una mujer en la Cisjordania ocupada por Israel.

París, Francia. Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido condenaron “firmemente” el jueves “el aumento masivo” de la violencia de los colonos contra civiles palestinos y pidieron a Israel que proteja a la población de Cisjordania.

“Estos ataques deben cesar. Siembran el terror entre los civiles y socavan los esfuerzos actuales destinados a establecer la paz y garantizar la seguridad duradera del propio Estado de Israel”, subrayan los ministros de Relaciones Exteriores de los cuatro países en un comunicado conjunto.

Hacen un llamado al presidente israelí Isaac Herzog, al primer ministro Benjamin Netanyahu y a otros altos responsables políticos y militares a “traducir en actos” sus condenas verbales.

Exhortan al gobierno israelí a “hacer que los autores de estas violencias rindan cuentas”.

Asimismo celebran “la clara oposición” del presidente estadounidense Donald Trump a la anexión de Cisjordania y reiteran su propia oposición “a cualquier forma de anexión, sea parcial, total o de facto, así como a las medidas de colonización que violan el derecho internacional”.

Recuerdan que desde el acuerdo oficial de la creación de la colonia E1 en agosto 2025, “en las últimas tres semanas también se autorizó la construcción de más de 3.000 alojamientos, elevando a 28.000 el número de nuevas viviendas aprobadas desde enero, una cifra nunca antes alcanzada”.