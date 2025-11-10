El Mundo

Asociación de prensa denuncia ataques de colonos de Israel contra periodistas

La Asociación de Prensa Extranjera (FPA) condenó los ataques de colonos israelíes contra periodistas de Reuters y AFP en Cisjordania.

Por AFP
Las operaciones del Ejército de Israel en Cisjordania han aumentado la tensión en la región.
“Esto forma parte de un clima de hostilidad cada vez mayor de las autoridades israelíes hacia los medios”, indicó la FPA. (ChatGPT/ChatGPT)







