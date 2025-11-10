Asociación de prensa denuncia ataques de colonos de Israel contra periodistas

“Esto forma parte de un clima de hostilidad cada vez mayor de las autoridades israelíes hacia los medios”, indicó la FPA.

Una organización que representa a medios de comunicación internacionales en Israel y los territorios palestinos condenó el lunes los ataques de colonos israelíes contra periodistas en Cisjordania ocupada, e instó a las autoridades a poner fin "de inmediato" a la violencia.

La Asociación de Prensa Extranjera (FPA), que representa a cientos de periodistas extranjeros, dijo estar “consternada” por los recientes ataques, especialmente durante la cosecha de aceitunas.

“Los periodistas, tanto locales como extranjeros, han resultado ser un objetivo claro al documentar un nivel sin precedentes de violencia descontrolada contra los palestinos durante la cosecha de aceitunas de este año”, declaró la asociación, citando dos incidentes en los que se vieron involucrados periodistas de medios internacionales.

La FPA afirmó que el sábado dos trabajadores de la agencia de noticias Reuters, claramente identificados como prensa, fueron agredidos por civiles israelíes enmascarados armados con palos y piedras cerca de la aldea palestina de Beita.

“Un grupo de una decena de colonos golpeó a [...] una reportera mientras ya estaba en el suelo”, además de a quienes intentaron ayudarla, indicó la asociación.

El 10 de octubre, colonos golpearon con palos a un veterano fotógrafo de AFP mientras filmaba la cosecha de aceitunas en la misma zona.

Su auto y otros aparcados a una distancia segura del campo, fueron apedreados y luego incendiados.

El fotógrafo afirmó que “las fuerzas israelíes presentes en el lugar se negaron a intervenir y, en cambio, dispararon balas de goma y gases lacrimógenos contra los recolectores de aceitunas”, según la FPA.

En las últimas semanas se produjeron varios incidentes de este tipo, agregó la asociación.

“Esto forma parte de un clima de hostilidad cada vez mayor de las autoridades israelíes hacia los medios”, indicó la FPA, instando a Israel a investigar los incidentes y a exigir responsabilidades a los autores.

Contactado por AFP, el ejército israelí no respondió de inmediato.

Un periodista de AFP forma parte de la junta directiva de la FPA.

Unos 500.000 colonos viven en Cisjordania, ocupada desde 1967 por Israel y donde la violencia se disparó desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023.