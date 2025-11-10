El Mundo

Guardia Suiza del Vaticano investiga presunto acto antisemita contra escritora israelí

El Vaticano abrió una investigación tras la denuncia de la escritora israelí Michal Govrin. Conozca los detalles.

Por AFP
Papa León XIV pronuncia su discurso semanal en el cual habla de la situación entre Israel y la Ciudad de Gaza.
Fundada en 1506 por el papa Julio II, la Guardia Suiza está formada por jóvenes ciudadanos suizos que se comprometen a proteger al papa durante al menos 26 meses. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)







