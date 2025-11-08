El Mundo

Acusan a Irán de intento de asesinato de embajadora de Israel en México

La presunta conspiración para matar a la embajadora Einat Kranz Neiger se produjo en un contexto de creciente tensión entre Israel e Irán

Por AFP
A man walks past a mural painted on a metal fence by pro-Palestinian supporters in the so-called Palestine Plaza in Mexico City on November 7, 2025. The United States and Israel on Friday accused Iran of plotting to assassinate Israel's ambassador to Mexico, in what would be the latest attempt to take the two countries' conflict to another region.
En México es usual ver manifestaciones de apoyo a Palestina en el conflicto con Israel. Esta fotografía fue tomada el viernes 7 de noviembre. (YURI CORTEZ/AFP)







