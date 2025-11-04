Foros

Una paz duradera en Gaza requiere justicia histórica

Los actos de Hamás del 7 de octubre del 2023 debieron ser juzgados y condenados según las leyes internacionales, pero, en vez de eso, el Ejército israelí se aplicó en la destrucción de Gaza

Por Andrey Sequeira
Un muchacho palestino carga escombros en el vecindario de al-Tuffah, Gaza.
Israel y Hamás firmaron un débil acuerdo de tregua, auspiciado por Estados Unidos y otros países, pero los bombardeos sobre el territorio palestino han continuado. (OMAR AL-QATTAA/AFP)







