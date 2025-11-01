El Mundo

Israel lanza ataques en Gaza y reitera que los cuerpos recibidos no son de rehenes

Israel realizó nuevos ataques aéreos sobre Gaza mientras confirma que los cuerpos recientes recibidos no corresponden a los rehenes. Cinco personas murieron en las últimas 48 horas por los bombardeos.

EscucharEscuchar
Por AFP y Europa Press
Soldados israelíes lanzan ataques sobre la Franja de Gaza mientras persisten las tensiones por la entrega de los cuerpos de los rehenes.
Soldados israelíes lanzan ataques sobre la Franja de Gaza mientras persisten las tensiones por la entrega de los cuerpos de los rehenes. (JACK GUEZ/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IsraelGazaConflicto
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.