Israel lanza ataques en Gaza y reitera que los cuerpos recibidos no son de rehenes

Soldados israelíes lanzan ataques sobre la Franja de Gaza mientras persisten las tensiones por la entrega de los cuerpos de los rehenes.

Jerusalén. El ejército israelí volvió a bombardear la Franja de Gaza este sábado, e indicó que los tres cuerpos recibidos el viernes no corresponden a los de ningún rehén capturado por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Según una fuente de seguridad en Gaza, este sábado se escucharon disparos y ataques aéreos alrededor de Jan Yunis, en el sur del enclave.

Desde el 10 de octubre rige un precario alto al fuego entre Israel y Hamás, gracias a un acuerdo de tregua impulsado por Estados Unidos.

Sin embargo, Israel ya lanzó bombardeos masivos sobre Gaza en dos ocasiones, acusando a Hamás de violar el acuerdo de cese el fuego.

“La vida no tiene sentido”, dijo Sumaya Dalul, de 27 años, tras los últimos ataques israelíes. “No tenemos dinero, ni trabajo, ni comida, ni agua, ni electricidad ni internet”, añadió esta mujer que vive en Gaza con sus padres.

Los ataques aéreos del 19 de octubre dejaron al menos 45 muertos, mientras que los bombardeos del martes provocaron 104 fallecidos, según fuentes palestinas.

El acuerdo de tregua estipulaba el regreso de todos los rehenes -- vivos y muertos -- a Israel a cambio de la liberación de cientos de presos palestinos.

Tras la entrada en vigor de la tregua, Hamás liberó el 13 de octubre a los últimos 20 rehenes supervivientes que seguían cautivos en Gaza, e inició el proceso de devolución de los cadáveres de los rehenes fallecidos.

Pero los sucesivos retrasos en la entrega de los cuerpos provocaron el enojo del gobierno israelí, que acusó a Hamás de violar el acuerdo de alto el fuego. Los familiares de los rehenes exigieron medidas más severas para obligar al grupo palestino a cumplir el acuerdo.

El movimiento islamista devolvió hasta ahora los restos mortales de 17 de los 28 rehenes fallecidos que aceptó entregar en el marco del acuerdo.

Diez cadáveres de rehenes del 7 de octubre seguirían en Gaza, así como el de un soldado fallecido durante una guerra en 2014.

Disparos en Jan Yunis y plan internacional

Una fuente militar israelí afirmó que el ejército recibió a través de la Cruz Roja tres cuerpos no identificados procedentes de la Franja de Gaza.

Pero también dijo que no creía que los restos correspondieran a los rehenes en cuestión.

Este sábado, el cuerpo armado aseguró a la AFP que, según un análisis forense, los tres cuerpos no eran los de ninguno de los 11 rehenes fallecidos que aún deben ser entregados.

Las Brigadas Ezedin al Qasam, brazo armado de Hamás, explicaron en un comunicado que “propusieron entregar (a Israel) tres muestras de un cierto número de restos no identificados. Pero como el enemigo se negó a aceptar las muestras y exigió los cadáveres para examinarlos, los entregamos, a fin de prevenir cualquier reivindicación del enemigo”.

Al mismo tiempo, una fuente de seguridad en Gaza reportó disparos del ejército israelí y bombardeos cerca de Jan Yunis.

El Ministerio de Salud de Gaza confirma cinco muertos en las últimas 48 horas por bombardeos israelíes, en medio de un alto el fuego frágil. Fines ilustrativos. (EYAD BABA/AFP)

“Anoche escuché varias veces disparos procedentes de las fuerzas de ocupación. No tenemos comida ni agua para beber o lavarnos. La situación es crítica. La tregua ha comenzado, pero la guerra no ha terminado”, denunció a la AFP Hisham al Bardai, un padre de familia de 37 años.

Este lunes, en Estambul, Turquía, habrá una reunión de ministros de Exteriores de varios países musulmanes, para apoyar y desarrollar el plan de Estados Unidos para Gaza.

Dicho plan contempla el desarme de Hamás, la instauración de una autoridad transitoria dirigida por el propio Trump, y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización para formar y apoyar a una futura policía palestina en Gaza.

Balance de víctimas

El Ministerio de Salud de Gaza reportó cinco muertos en ataques recientes y confirmó que desde el 11 de octubre han fallecido 226 palestinos y 594 han resultado heridos durante los bombardeos desde la entrada en vigor del alto al fuego. Además, se han recuperado 499 cuerpos.

En total, los ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023 han dejado 68.858 muertos y 170.664 heridos en la Franja de Gaza. El viernes pasado, se recibieron 30 cuerpos adicionales que estaban en manos de Israel, elevando a 225 los fallecidos desde el inicio de la tregua parcial.