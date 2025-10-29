El Mundo

Nuevo bombardeo de Israel en la franja de Gaza dejó al menos 30 muertos

Defensa Civil palestina informó a la AFP de las consecuencias de los ataques, que Netanyahu atribuyó a un supuesto rompimiento de la tregua por parte de Hamás.

Por AFP
Un muchacho palestino carga escombros en el vecindario de al-Tuffah, Gaza.
Un muchacho palestino carga escombros en el vecindario de al-Tuffah, Gaza. (OMAR AL-QATTAA/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

