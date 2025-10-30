El Mundo

Ataques de Israel en Gaza dejan 46 niños fallecidos en una noche, según Defensa Civil palestina

Israel lanzó esta ola de bombardeos tras la muerte de uno de sus soldados en Gaza el martes. Alegan incumplimiento de los acuerdos con Hamás.

Por AFP
Civiles palestinos, niños palestinos protestan frente a la sede de UNRWA (Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio) y piden provisiones de harina y alivio del hambre en la Franja de Gaza, en noviembre 17, 2024.
Civiles palestinos, niños palestinos protestan frente a la sede de UNRWA (Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio) y piden provisiones de harina y alivio del hambre en la Franja de Gaza, en noviembre 17, 2024. (Shutterstock/Shutterstock)







GazaIsraelniñosbombardeos
