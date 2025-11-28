Convocan manifestación frente a Cancillería para oponerse al TLC entre Costa Rica e Israel

La manifestación empezará a las 2 p. m. frente a la Casa Amarilla, en San José.

Asociaciones propalestinas y otras organizaciones convocaron para este sábado 29 de noviembre a una manifestación pacífica frente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en San José, para oponerse al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica e Israel.

El recorrido empezará a las 2 p.m. frente a la Cancillería y concluirá en el nuevo bulevar de la Asamblea Legislativa.

La actividad se organiza en el marco del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, conmemorado cada 29 de noviembre desde 1977 por las Naciones Unidas (ONU).

En esa fecha, en 1947, la Asamblea General aprobó la resolución 181 —conocida como la “resolución de la partición”— que planteó la creación de un “Estado judío” y un “Estado árabe” en Palestina.

La manifestación está impulsada por la Plataforma de Lucha Contra el TLC con Israel, creada específicamente para articular la oposición a ese acuerdo y suscrita por decenas de organizaciones.

En diversas partes del mundo, personas se han manifestado en apoyo a Palestina. (STEFANO RELLANDINI/AFP)

Entre los grupos participantes, están Palestina Costa Rica, Palestina UCR, Red de Solidaridad con Palestina y Coalición Palestina; según los organizadores, también participan sindicatos, partidos políticos y otras organizaciones civiles.

El grupo cuestiona al gobierno de Rodrigo Chaves por alcanzar ese acuerdo comercial.

“Cuando el régimen sionista israelí y sus gobernantes son sujetos de causas por crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional y de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, y continúan hoy llevando a cabo las mismas prácticas por las que se les acusa contra los pueblos de Gaza y Cisjordania, el gobierno pretende que este TLC con Israel sea ahora aprobado en la Asamblea Legislativa", dice ese documento.

Agregan que “buscan ampliar y unir las voluntades de las personas, organizaciones, asociaciones, municipalidades, colectivos y otros, para desarrollar acciones en procura de que el TLC con Israel no sea aprobado por nuestro país".

El pasado 13 de noviembre, Costa Rica e Israel alcanzaron el cierre técnico de la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC), informó el Ministerio de Comercio Exterior (Comex).

El acuerdo pasará ahora a la etapa de firma y deberá enviarse a la Asamblea Legislativa para su eventual aprobación

Esta decisión ha sido cuestionada organizaciones civiles y hasta concejos municipales (los de Montes de Oca, Goicoechea y Pérez Zeledón) que han solicitado al Ejecutivo no firmar el acuerdo con Israel.

Según el Ministerio de Salud de Palestina, a octubre pasado, la ofensiva israelí ha dejado 68.643 personas fallecidas, en su mayoría civiles.

Civiles palestinos protestan frente a la sede de UNRWA (Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio). (Shutterstock/Shutterstock)

‘Lo voy a firmar con este lapicero’

La posición del presidente Rodrigo Chaves en torno a la firma del acuerdo comercial con Israel ha sido motivo de polémica.

A inicios de julio pasado, al presidente Chaves se le consultó en conferencia de prensa, si su gobierno considera adecuado firmar un acuerdo comercial con Israel, a pesar de las denuncias sobre presuntos crímenes guerra y de lesa humanidad en la campaña militar en Gaza.

“Nunca me deja de entretener, señor (Óscar) Mantilla, con todo respeto”, contestó el presidente entre risas al periodista que le hizo la consulta.

Luego, dijo con tono de sarcasmo: “Está promoviendo un tratado de libre comercio con el Estado terrorista y genocida de Israel, donde se comen a los niños, donde pa pa pa pa pa… ¿Y cómo va a firmar eso?”.

Añadió con un lapicero en mano: “¿Sabe qué? Lo voy a firmar con este lapicero si me toca a mí. Muchas gracias”.